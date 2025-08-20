 Ceyhun Bayramov ilə Kiprin xarici işlər naziri arasında telefon danışığı olub | 1news.az | Xəbərlər
Ceyhun Bayramov ilə Kiprin xarici işlər naziri arasında telefon danışığı olub

Qafar Ağayev16:03 - 20 / 08 / 2025
Ceyhun Bayramov ilə Kiprin xarici işlər naziri arasında telefon danışığı olub

20 avqust 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Kiprin xarici işlər naziri Konstantinos Kombos arasında telefon danışığı aparılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib.

Məlumata görə, Kiprin xarici işlər naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin ABŞ-yə səfəri zamanı keçirilmiş Zirvə görüşü çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesində nailiyyətlər münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

Telefon danışığı zamanı, Kiprin 2026-cı ilin ilk yarısında Avropa İttifaqı Şurasına Prezidentliyi çərçivəsində planlar, habelə regional məsələlər müzakirə olunub. Kiprin Aİ sədrliyi dövründə bölgəmizdə sülh prosesinə töhfə verməyə hazır olduğu bildirilib.

Telefon danışığında həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

