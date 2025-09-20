Şəmistan Nəzirli vəfat edib
Hərbi jurnalist, yazıçı Şəmistan Nəzirli 83 yaşında vəfat edib.
Bu barədə 1news.az-a Elçin Şıxlı məlumat verib.
O bildirib ki, hazırda Şəmistan Nəzirlinin nəşi Bakıya gətirilir.
Qeyd edək ki, Şəmistan Nəzirli Şəmistan Nəzirli 1942-ci il avqustun 12-də Qərbi Azərbaycanın Loru nahiyyəsinin Yuxarı Körpülü kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində hərbi vətənpərvərlik redaksiyasında redaktor, şöbə müdiri (1973–1991), Azərbaycan Dövlət Ensiklopediyasında "Xatirə" redaksiyasının şöbə müdiri (1991–1992), Respublika Müdafiə Nazirliyinin Hərbi-Elmi Tədqiqatlar və Tarix İdarəsində şöbə müdiri (1992–1996), Respublika Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində "Hərbi proqramlar və salnamə" baş redaksiyasının baş redaktoru (1996–1998) kimi fəaliyyət göstərib.
2023-cü ildə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülüb.