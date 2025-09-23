Aydın Kərimov: “Şuşada tibbi turizmin nkişafı üçün geniş imkanlar var”
“Şuşa şəhərində tibbi turizmin nkişafı üçün geniş imkanlar var”.
1news.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda deyib.
O bildirib ki, təmiz hava və gözəl təbiət tibbi turizm üçün əlverişlidir.
TƏBİB və Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə “Şuşada tibbi xidmətlər, xüsusilə cərrahi əməliyyatlardan sonra reabilitasiya üçün şərait yaradılır, otel sektorunun inkişafı üçün beynəlxalq ekspertlərlə konsultasiyalar aparılır.
Qafar Ağayev
