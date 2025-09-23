 Azərbaycanda Tarixi Hadisə: ITMF və ATA-nın Birgə Seminari İlk Dəfə Bakıda | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycanda Tarixi Hadisə: ITMF və ATA-nın Birgə Seminari İlk Dəfə Bakıda

12:00 - Bu gün
Azərbaycanda Tarixi Hadisə: ITMF və ATA-nın Birgə Seminari İlk Dəfə Bakıda

Bakı, Azərbaycan – Azərbaycan Tekstil Assosiasiyası (ATA) qlobal tekstil sektorunun ən nüfuzlu qurumlarından biri olan Beynəlxalq Tekstil İstehsalçıları Federasiyası (ITMF) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində, AZPROMO-nun tərəfdaşlığı, eləcə də GiLTEX və Prime Cotton şirkətlərinin sponsorluğu ilə ölkəmizdə ilk dəfə yüksək səviyyəli seminar təşkil edir.

Bu seminarın ITMF-nin 120 ildən artıq təcrübəsində Azərbaycanda keçirilən ilk tədbir olması ilə yanaşı, ölkəmizin tekstil sənayesinin beynəlxalq arenaya inteqrasiyasında da mühüm rol oynayacaq.

Seminar 7 oktyabr 2025-ci il tarixində Hyatt Regency Hotel-də baş tutacaq. Tədbirdə qanunvericilik islahatları, dayanıqlılıq, məhsul izləniləbilənliyi və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi kimi strateji mövzular müzakirə ediləcək.

ATA-nın İcraçı direktoru Fəridə Axundova tədbirlə bağlı fikirlərini belə ifadə edir:
“ITMF-nin Azərbaycanda ilk seminarını təşkil etmək bizim üçün həm qürurverici, həm də strateji əhəmiyyət daşıyan hadisədir. Bu tədbir beynəlxalq təcrübənin ölkəmizə gətirilməsi, qlobal tərəfdaşlıqların qurulması və sənayemizin gələcəyinin formalaşdırılması baxımından unikal fürsətdir.”

Seminarda ITMF-in Baş Direktoru Dr. Kristian Şindler “Qlobal Tekstil Trendləri: Qanunvericilik, İzləniləbilənlik və Dayanıqlılıq” mövzusunda çıxış edəcək. Bununla yanaşı, beynəlxalq qurumların, dövlət orqanlarının və sənaye liderlərinin iştirakı ilə strateji dialoq və əməkdaşlıq üçün unikal platforma yaradılacaq.

Azərbaycan tekstil sənayesinin gələcəyində rol oynamaq istəyən bütün sahibkarları, investorları və sənaye nümayəndələrini bu yüksək səviyyəli biznes yönümlü tədbirin bir hissəsi olmağa dəvət edirik.

Qeydiyyat linki: https://textile.az/itmf-azerbaycan-tekstil-assosiasiyasi-seminari-2025/

Tarix: 7 oktyabr 2025-ci il, saat 09:00 - 17:30
Məkan: Hyatt Regency Hotel, Bakı, Azərbaycan

Reklam hüququnda

Paylaş:
62

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib

Siyasət

SOCAR ilə İtalita şirkəti arasında müqavilə imzalandı - FOTO

Siyasət

Məsud Pezeşkian Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

“Gabala Hospitality Group” Parisdə keçirilən “Beynəlxalq Qastronomiya Günləri”ndə Azərbaycanı təmsil edib - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Aydın Kərimov: “Şuşada tibbi turizmin nkişafı üçün geniş imkanlar var”

Masallıda antik dövrə aid küp məzarı üzə çıxıb

Vüqar Qurbanov: “Dünyada tətbiq olunan tibbi yeniliklərin ölkəmizdə də həyata keçirilməsi əsas hədəflərdəndir”

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Müdafiə nazirinin sabiq müavini və digər şəxslərin ittiham olunduğu iş üzrə hökm oxunub

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var - YENİLƏNİB

Azercell şəbəkə infrastrukturunun inkişaf dinamikasını təqdim edir

Bakıda bağçada tavandan parça düşdü: bir uşaq xəsarət aldı

Son xəbərlər

Emin Hüseynov: Noyabrda Ağdam şəhərinə ilk köç planlaşdırılır

Bu gün, 14:24

SOCAR ilə İtalita şirkəti arasında müqavilə imzalandı - FOTO

Bu gün, 14:18

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 14:16

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:07

Aydın Kərimov: “Şuşada tibbi turizmin nkişafı üçün geniş imkanlar var”

Bu gün, 13:39

Masallıda antik dövrə aid küp məzarı üzə çıxıb

Bu gün, 13:23

Vüqar Qurbanov: “Dünyada tətbiq olunan tibbi yeniliklərin ölkəmizdə də həyata keçirilməsi əsas hədəflərdəndir”

Bu gün, 13:19

Səhiyyə naziri: “Tibb müəssisələrinin beynəlxalq akkreditasiyası məqsədəuyğundur”

Bu gün, 12:48

Sentyabrın pensiya ödənişi yekunlaşdırılıb

Bu gün, 12:38

Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə yeni səlahiyyət verilib

Bu gün, 12:10

Azərbaycanda Tarixi Hadisə: ITMF və ATA-nın Birgə Seminari İlk Dəfə Bakıda

Bu gün, 12:00

Gəncə şəhərinin daxili yollarının əsaslı təmiri işləri yekunlaşmaq üzrədir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:41

Azərbaycanda şüşə istehsalına investisiya qoyulacaq

Bu gün, 11:33

Baş Qərargah rəisi Belarusda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının məzarını ziyarət edib

Bu gün, 11:30

Məcnun Məmmədov: Azərbaycan məhsullarına Yaxın və Uzaq Şərq bazarlarında böyük maraq var

Bu gün, 11:20

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:14

Türkiyənin milli təhsil naziri Qarabağda səfərdədir

Bu gün, 11:06

Məsud Pezeşkian Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 11:00

Nazir: Azərbaycan aqrar sektorda tədqiqat və inkişafa böyük həcmdə sərmayə yatırır

Bu gün, 10:55

Qurban Qurbanov: Futbol investisiya qoyulması üçün əlverişli sahədir

Bu gün, 10:46
Bütün xəbərlər