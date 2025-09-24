 “Baku International Arts Festival 2025” — Bakının qəlbində musiqi, teatr, rəqs və incəsənət - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Baku International Arts Festival 2025” — Bakının qəlbində musiqi, teatr, rəqs və incəsənət - FOTO

10:48 - Bu gün
“Baku International Arts Festival 2025” — Bakının qəlbində musiqi, teatr, rəqs və incəsənət - FOTO

Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə bu payız Bakıda ilk dəfə möhtəşəm bir mədəniyyət hadisəsi baş tutacaq — "Baku International Arts Festival" (BIAF).

31 oktyabr – 16 noyabr 2025-ci il tarixlərində Azərbaycanın paytaxtı müasir rəqs, teatr və ölməz klassikanı özündə birləşdirən beynəlxalq səhnə mərkəzinə çevriləcək.

Festival zamanı üç həftəsonunda qonaqları 10-dən artıq unikal tədbir gözləyir. Bu tədbirlərdə Azərbaycan, Avstriya, Böyük Britaniya, Almaniya, İsrail, İspaniya, Kanada, Çin, ABŞ, Fransa və Özbəkistandan 100-dən çox sənətçi iştirak edəcək.

Bakının ən nüfuzlu səhnələrində tanınmış rejissorlar, xoreoqraflar və teatrların tamaşaları təqdim olunacaq. Onların arasında Robert Lepaj, Şaron Eyal, Yan Lipin, Giyom Kotey, Rimas Tuminas, “Gesher” teatrı, Daniele Finzi Pasca və başqaları yer alır.

Festival dünya miqyasında tanınmış incəsənət tədbirlərinin ən yaxşı ənənələrindən ilhamlanaraq hər il keçiriləcək mədəniyyət layihəsi kimi nəzərdə tutulub. Məqsəd — Bakını yeni bədii dialoq, yaradıcılıq və beynəlxalq əməkdaşlıq mərkəzinə çevirməkdir.

Festivalın əsas məkanları: Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı.

Bakı — Xəzərin mədəniyyət paytaxtı, Şərqlə Qərbin qovuşduğu məkandır. Bir zamanlar Böyük İpək yolunun mühüm qovşağı olan şəhər, bu gün də xalqları birləşdirir və zəngin irsi ilə ilhamlandırır. BIAF 2025 bu birliyin yeni simvoluna çevrilərək dünya incəsənətini Azərbaycan mədəniyyəti ilə bir araya gətirəcək.

Festival yalnız konsertlər və tamaşalar silsiləsi deyil. Bu, yeni kəşflərə yol açan səyahət, incəsənət sevərlərə və mədəniyyət yoluna yenicə qədəm qoyanlara unudulmaz təcrübədir.

Biletləri əldə etmək, eləcə də proqram və festival barədə əlavə məlumat almaq üçün BİAF rəsmi saytına daxil olun: www.biaf.az

Reklam hüququnda

Paylaş:
63

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

MÜTDA-dan Müəllimlər Günü ilə bağlı ÇAĞIRIŞ: Pul yığılması və digər neqativ halların baş verməsi qadağandı

Siyasət

İlham Əliyev: Orta Dəhliz çox geniş coğrafiyanı birləşdirən strateji layihədir

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Azərbaycan və ABŞ prezidentlərinin səmimi dialoqunun videosunu paylaşıb

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Ət, heyvan və quş cəmdəklərinin baytarlıq damğası ilə nişanlanması məcburi olacaq

Lənkəranda şagird və xadiməyə fiziki şiddət göstərən məktəbin nümayəndəsi işdən çıxarılıb

Beynəlxalq çempionatda Azərbaycanın təcili tibbi yardım komandası 3-cü yerə layiq görülüb

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

IX qrant müsabiqəsində paytaxt üzrə 69 layihə qalib olub

“Formula 1” günlərində metronun iş rejimində dəyişiklik ediləcək

Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO

Müdafiə nazirinin sabiq müavini və digər şəxslərin ittiham olunduğu iş üzrə hökm oxunub

Son xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:46

Ət, heyvan və quş cəmdəklərinin baytarlıq damğası ilə nişanlanması məcburi olacaq

Bu gün, 12:27

Lənkəranda şagird və xadiməyə fiziki şiddət göstərən məktəbin nümayəndəsi işdən çıxarılıb

Bu gün, 12:10

Beynəlxalq çempionatda Azərbaycanın təcili tibbi yardım komandası 3-cü yerə layiq görülüb

Bu gün, 11:54

Paytaxtın iki məktəbində pilot layihəyə start verilib

Bu gün, 11:49

DİN: 155 mərmi aşkarlanıb

Bu gün, 11:47

Azərbaycan və Laos Baş prokurorluqları arasında Memorandum imzalanıb

Bu gün, 11:37

İmişlidə narkokuryerliyə görə 2 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:26

Sumqayıtda hakimi təhqir edən şəxsə cinayət işi açılıb

Bu gün, 11:16

İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:10

“Baku International Arts Festival 2025” — Bakının qəlbində musiqi, teatr, rəqs və incəsənət - FOTO

Bu gün, 10:48

Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli şahmat hakimi vəfat edib

Bu gün, 10:39

Agentlik: Dənizçi sənədlərinin saxtalaşdırılması hallarına qarşı sərt tədbirlər görüləcək

Bu gün, 10:31

MÜTDA-dan Müəllimlər Günü ilə bağlı ÇAĞIRIŞ: Pul yığılması və digər neqativ halların baş verməsi qadağandı

Bu gün, 10:14

FHN rəsmisi: Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın zamanı 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib

Bu gün, 10:08

Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları ötüb

Bu gün, 09:53

İlham Əliyev: Orta Dəhliz çox geniş coğrafiyanı birləşdirən strateji layihədir

Bu gün, 09:41

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nyu-Yorkdakı Müasir İncəsənət Muzeyində olublar

Bu gün, 09:33

Babək prospektində qəza baş verib, yolda sıxlıq yaranıb

Bu gün, 09:25

Mehriban Əliyeva Azərbaycan və ABŞ prezidentlərinin səmimi dialoqunun videosunu paylaşıb

Bu gün, 09:22
Bütün xəbərlər