 TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu! | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu!

14:15 - Bu gün
TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu!

24 sentyabr tarixində TESS çay brendinin təşkil etdiyi lotereya çərçivəsində üçüncü uduş tirajı keçirildi.

Bu tirajda 12 avqust – 9 sentyabr 2025-ci il tarixləri arasında www.tess-club.az saytında alış-qəbzlərini qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar iştirak edirdi.

Tirajın nəticələrinə əsasən, 10 qalib müəyyən olundu və aşağıdakı hədiyyələr onlara təqdim edildi:

📱 Apple iPhone 16 smartfonu

Gülzar Əliyeva (Qəbzin ID nömrəsi 7hegyHojcnar)

💳 200 AZN dəyərində Kontakt Home hədiyyə kartı

1. Esmira Ələsgərova (Qəbzin ID nömrəsi 2iYyhgwfAHqk)

2. Şəhriyar Mürvətli (Qəbzin ID nömrəsi J19S3QqSBDd5)

3. Gülnaz Balayeva (Qəbzin ID nömrəsi 8QYAGGyZ9VKS)

✈️ 200 AZN-lik səyahət hədiyyə kartı

1. Aytac Mirzəyeva (Qəbzin ID nömrəsi 6Bp2ByDMb6YY)

2. Oktay Həmidov (Qəbzin ID nömrəsi 9yuCcujT4326)

3. Kirill Yeliseyev (Qəbzin ID nömrəsi AtB7SuWdXnGa)

💪 1 aylıq fitness klub abunəliyi

1.Minayə Vəlibəyova (Qəbzin ID nömrəsi 2RPsAiqUUVd9)

2. Almas Məmmədova (Qəbzin ID nömrəsi ENJ6GGYouLLN)

3. Kənan Mustafayev (Qəbzin ID nömrəsi EwmKnzV8v83L)

Aksiyada iştirak edən hər bir şəxs avtomatik olaraq TESS klubun üzvünə çevrilir. Burada qeydiyyatdan keçirdiyiniz hər bir qəbz sizə xal qazandırır və bu xalları müxtəlif hədiyyələrlə dəyişmək mümkündür. Nə qədər çox alış-veriş etsəniz, uduş şansınız bir o qədər artır!

Tirajlar hər ay keçirilir – 20 iyun–31 dekabr 2025-ci il tarixləri arasında. Növbəti tiraj 22 oktyabrda baş tutacaq. Bu dəfə 10 sentyabr- 7 oktyabr tarixlərində qəbzlərini qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar iştirak edəcək.

Ətraflı şərtlərlə www.tess-club.az saytından tanış ola və suallarınızla bağlı Whatsapp dəstək xəttinə yaza bilərsiniz: +994 998 20 68 20

TESS Kluba qoşulun və hədiyyələr qazanın!

Reklam hüququnda

Paylaş:
137

Aktual

Müsahibə

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib - FOTO

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

Marketdə saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Özəl bağçalar üçün qrant müsabiqəsi elan olunub

Redaktorun seçimi

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

Sizin üçün xəbərlər

Xaçmazda həmkəndlisini qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

Yağış yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVA

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

Bu gün, 18:27

Marketdə saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

Bu gün, 17:46

Azərbaycan tenişçiləri III MDB Oyunlarının finalında - FOTO

Bu gün, 17:34

Özbəkistan BMT-nin diqqət mərkəzində: ağır xəstəlikləri olan uşaqların həyatı üçün mübarizə

Bu gün, 17:26

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 17:11

Özəl bağçalar üçün qrant müsabiqəsi elan olunub

Bu gün, 16:58

Azərbaycan-Çili parlamentlərarası əməkdaşlığı genişlənir

Bu gün, 16:24

Bakıda ev yanıb, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib

Bu gün, 16:03

Bəzi ödənişli əsaslarla təhsil alanlar dövlət sifarişi üzrə təhsillərini davam etdirəcək

Bu gün, 15:39

“MEDİA könüllüləri” proqramına qeydiyyat elan edilib

Bu gün, 15:13

Latviyada 27 sentyabr – Anım Gününün beşinci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Bu gün, 15:05

Azərbaycanlı avtoblogger Zeekr 9X avtomobilini test etdi - FOTO

Bu gün, 14:41

DİN-in şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib

Bu gün, 14:35

Əli Əhmədov Çili Respublikası Milli Konqresi Senatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 14:27

TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu!

Bu gün, 14:15

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:17

Könül Nurullayeva: BMT Baş Assambleyasında Prezidentin çıxışı tarixi əhəmiyyət daşıyırdı

Bu gün, 13:05

Bu halda vətəndaşdan lizinq ödənişi tələb edilə bilməz – Ali Məhkəmə

Bu gün, 12:59

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Bu gün, 12:55

Azərbaycanda muzdlu işlə bağlı vahid bəyannamə oktyabrdan şəxsi kabinetdən təqdim olunacaq

Bu gün, 12:11
Bütün xəbərlər