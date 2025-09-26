TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu!
24 sentyabr tarixində TESS çay brendinin təşkil etdiyi lotereya çərçivəsində üçüncü uduş tirajı keçirildi.
Bu tirajda 12 avqust – 9 sentyabr 2025-ci il tarixləri arasında www.tess-club.az saytında alış-qəbzlərini qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar iştirak edirdi.
Tirajın nəticələrinə əsasən, 10 qalib müəyyən olundu və aşağıdakı hədiyyələr onlara təqdim edildi:
📱 Apple iPhone 16 smartfonu
Gülzar Əliyeva (Qəbzin ID nömrəsi 7hegyHojcnar)
💳 200 AZN dəyərində Kontakt Home hədiyyə kartı
1. Esmira Ələsgərova (Qəbzin ID nömrəsi 2iYyhgwfAHqk)
2. Şəhriyar Mürvətli (Qəbzin ID nömrəsi J19S3QqSBDd5)
3. Gülnaz Balayeva (Qəbzin ID nömrəsi 8QYAGGyZ9VKS)
✈️ 200 AZN-lik səyahət hədiyyə kartı
1. Aytac Mirzəyeva (Qəbzin ID nömrəsi 6Bp2ByDMb6YY)
2. Oktay Həmidov (Qəbzin ID nömrəsi 9yuCcujT4326)
3. Kirill Yeliseyev (Qəbzin ID nömrəsi AtB7SuWdXnGa)
💪 1 aylıq fitness klub abunəliyi
1.Minayə Vəlibəyova (Qəbzin ID nömrəsi 2RPsAiqUUVd9)
2. Almas Məmmədova (Qəbzin ID nömrəsi ENJ6GGYouLLN)
3. Kənan Mustafayev (Qəbzin ID nömrəsi EwmKnzV8v83L)
Aksiyada iştirak edən hər bir şəxs avtomatik olaraq TESS klubun üzvünə çevrilir. Burada qeydiyyatdan keçirdiyiniz hər bir qəbz sizə xal qazandırır və bu xalları müxtəlif hədiyyələrlə dəyişmək mümkündür. Nə qədər çox alış-veriş etsəniz, uduş şansınız bir o qədər artır!
Tirajlar hər ay keçirilir – 20 iyun–31 dekabr 2025-ci il tarixləri arasında. Növbəti tiraj 22 oktyabrda baş tutacaq. Bu dəfə 10 sentyabr- 7 oktyabr tarixlərində qəbzlərini qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar iştirak edəcək.
Ətraflı şərtlərlə www.tess-club.az saytından tanış ola və suallarınızla bağlı Whatsapp dəstək xəttinə yaza bilərsiniz: +994 998 20 68 20
TESS Kluba qoşulun və hədiyyələr qazanın!
