Azərbaycanlı avtoblogger Zeekr 9X avtomobilini test etdi - FOTO
Tanınmış avtoblogger Əflatun Əfəndiyev 23 sentyabrda Çinin Lijiang şəhərində Resmi Distributor Zeekr Azerbaycanin deveti ile ən yeni modeli 9X-i sınaqdan keçirib.
Ümumilikdə 400 km məsafəni əhatə edən Lijiang–Dali–Lijiang marşrutunda avtomobil həm dağlıq offroad şəraitində, həm də şəhər yollarında sınanıb. Əflatun Əfəndiyev test zamanı avtomobilin gücü, idarəetməsi və salon komfortu barədə ilk təəssüratlarını bölüşüb.
Zeekr 9X – gücü 1,400 at gücü olan premium plug-in hibrid SUV modelidir. Avtomobil həm performansı, həm də təhlükəsizlik və komfort imkanları ilə diqqət çəkir.
Qeyd edək ki, Zeekr 9X yalnız Azərbaycandakı rəsmi satış mərkəzindən əldə edilə bilər və ön sifarişlər artıq qəbul olunur.
