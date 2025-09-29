 III MDB Oyunlarının dördüncü günü: 8 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İdman

III MDB Oyunlarının dördüncü günü: 8 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Qafar Ağayev09:40 - Bu gün
III MDB Oyunlarının dördüncü günü: 8 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

III MDB Oyunlarının dördüncü günündə 8 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaq.

1news.az xəbər verir ki, Qəbələ Olimpiya Kompleksində stolüstü tennisdə həlledici görüşlər keçiriləcək.

Qəbələ şəhər stadionunda futbol üzrə 16 yaşadək (U-16) komandalar arasında növbəti görüşlər keçiriləcək. B qrupunda Belarus Özbəkistanla üz-üzə gələcək. A qrupunda isə Qırğızıstan Tacikistanla münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

Qəbələ Atıcılıq Klubunda isə stend atıcılığı üzrə təsnifat və final görüşləri təşkil olunacaq.

Gəncə İdman Sarayında isə üzgüçülük yarışları davam edəcək. Həmçinin burada voleybol oyunlarına da start veriləcək. A qrupunda Azərbaycan millisi Tacikistanla üz-üzə gələcək, B qrupunda isə Belarus və Qırğızıstan komandaları qarşılaşacaq.

Göygöl Olimpiya Kompleksində sambo üzrə yarışlar keçiriləcək. Yevlax Olimpiya İdman Kompleksində boks, Mingəçevir Kür Olimpiya Mərkəzində isə taekvondo yarışları baş tutacaq.

Paylaş:
70

Aktual

İqtisadiyyat

Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında mövqelərini inamla möhkəmləndirir”

İdman

Azərbaycan samboçuları III MDB Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıblar – ADLAR

İqtisadiyyat

Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər tətbiq ediləcək

Cəmiyyət

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

İdman

Azərbaycan samboçuları III MDB Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıblar – ADLAR

Azərbaycanın daha bir samboçusu gərgin görüşdə qələbə qazandı

Azərbaycan samboçusu Göygöldə keçirilən III MDB Oyunlarına qələbə ilə başladı - FOTO

Yarış xəritəsi: MDB Oyunlarının 4-cü günündə hansı idman növləri və harada keçiriləcək?

Redaktorun seçimi

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan tenişçiləri III MDB Oyunlarının finalında - FOTO

Azərbaycan Qran Prisi ABŞ-da rekord tamaşaçı auditoriyası qazanıb

III MDB Oyunlarının dördüncü günü: 8 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

III MDB Oyunları çərçivəsində keçiriləcək yarışlara biletlərin satışı başlayıb

Son xəbərlər

Rafiq Məmmədhəsənov 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 13:09

Azərbaycan samboçuları III MDB Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıblar – ADLAR

Bu gün, 13:02

Sumqayıtda avtobusun yanması nəticəsində xəsarət alan olmayıb

Bu gün, 12:45

Üzeyir Hacıbəyli festivalının təntənəli bağlanış mərasimi “Koroğlu” operasının yeni quruluşda təqdimatı ilə yadda qalıb

Bu gün, 12:28

Sentyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:14

Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında mövqelərini inamla möhkəmləndirir”

Bu gün, 12:05

İranla sərhəddə 2 nəfər 8 kq narkotiklə saxlanılıb

Bu gün, 12:03

ADY Bakı–Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək

Bu gün, 11:50

DİN: III MDB Oyunları ilə bağlı yollarda təhlükəsizlik nəzarətdədir

Bu gün, 11:43

Metro nəqliyyatında sərnişindaşıma xidmətinin bir gedişi 60 qəpik olub

Bu gün, 11:41

FHN: Ötən həftə 45 nəfər xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 11:32

Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər tətbiq ediləcək

Bu gün, 11:16

Rəşad Nəbiyev: Rəqəmsal transformasiya ilk nəticələrini verir

Bu gün, 11:11

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

Bu gün, 11:04

Azərbaycanın daha bir samboçusu gərgin görüşdə qələbə qazandı

Bu gün, 10:44

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:41

NİİM nasaz avtomobillərlə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 10:39

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:32

Azərbaycan samboçusu Göygöldə keçirilən III MDB Oyunlarına qələbə ilə başladı - FOTO

Bu gün, 10:30

Yarış xəritəsi: MDB Oyunlarının 4-cü günündə hansı idman növləri və harada keçiriləcək?

Bu gün, 10:09
Bütün xəbərlər