 Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

15:30 - Bu gün
Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, mərasimdə mərhumun ailə üzvləri, dostları, incəsənət və mədəniyyət xadimləri iştirak edirlər.

Qeyd edək ki, Əməkdar artist "Qurd qapısı" qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq.

Xatırladaq ki, Cabir İmanov dünən ürək tutması səbəbilə vəfat edib.

***

13:45

Bir azdan Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilir.

1news.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən məlumatına görə, Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva vida mərasiminə əklil göndəriblər.

Qeyd edək ki, ötən gün 49 yaşında vəfat edən C.İmanov Yasamaldakı “Qurd qapısı” qəbiristanlığında dəfn ediləcək.

****

13:20

Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin (DTX) Mədəniyyət Mərkəzində sevilən aktyor, “Bakılı oğlanlar” Şən və Hazırcavablar Klubunun üzvü – XX əsrin çempionu, KVN Teatrı “Planet Bakı oğlanları”nın aparıcı aktyoru, Əməkdar artist, Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilir.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, mərhum 49 yaşında idman zalında infarkt nəticəsində dünyasını dəyişib

Paylaş:
244

Aktual

Rəsmi

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

Rəsmi

Hərbi prokurora ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Polkovnik Anar İsmayılova “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin baş müşavirni qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammiti başa çatıb - FOTO

Məktəbli avtobusu layihəsini “2 School” startap şirkəti icra edəcək

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

“Şəhər İçində Şəhər” – Gəncə Park City: Gəncənin yeni nəfəsi, gələcəyin şəhəri - FOTO

Kapital Bank “Globee–Innovation Awards”dan qızıl mükafata layiq görüldü

Ombudsman Aparatı hava limanında taksilərə bağlı monitorinq apardı : Rəqabət Məcəlləsinə uyğun gəlmir

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Son xəbərlər

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammiti başa çatıb - FOTO

Bu gün, 20:51

Məktəbli avtobusu layihəsini “2 School” startap şirkəti icra edəcək

Bu gün, 17:50

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Bu gün, 17:48

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

Bu gün, 17:45

Elm və təhsil naziri Belarus səfiri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:34

Bakı metropoliteni gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Bu gün, 17:33

Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:10

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

Bu gün, 17:03

Hərbi prokurora ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:55

Polkovnik Anar İsmayılova “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilib

Bu gün, 16:53

Azərbaycan HDQ nümayəndə heyəti “SEAFUTURE 2025” beynəlxalq sərgisində iştirak edir

Bu gün, 16:39

Kəmalə Məmmədova: Tənqidi düşüncə və faktçekinq XXI əsrin baza bacarıqlarıdır

Bu gün, 16:36

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin baş müşavirni qəbul edib - FOTO

Bu gün, 16:34

Oktyabr ayında havalar necə keçəcək? - PROQNOZ

Bu gün, 16:08

Əli Əsədov Minskdə Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak edib

Bu gün, 15:40

II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumu çərçivəsində rəqəmsal informasiya mühitində etik məsuliyyət mövzusu müzakirə olunub

Bu gün, 15:35

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:30

III MDB Oyunları: Çövkən üzrə Azərbaycan millisi yarımfinalda

Bu gün, 15:19

İtaliya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Bu gün, 15:17

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər