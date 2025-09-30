 DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

Qafar Ağayev17:45 - Bu gün
DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

Cari ilin yanvar-avqust ayları ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) fəaliyyət istiqamətləri üzrə 88 min 735 elektron arayış alınıb.

Bu barədə 1news.az-a fondun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu arayışların 31 min 738-i pensiya, 27 min 292-si müavinət və təqaüd, 20 min 804-ü fərdi şəxsi hesab, 4 min 34-ü ünvanlı dövlət sosial yardımı, 5-i torpaq pay mülkiyyətçisi, 10-u şəhid ailəsi üzvü, 828-i ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənişləri, 1 489-u sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar, 2 min 535-i əlilliyi olan şəxslərə qulluqla bağlı olub.

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

