 Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

17:48 - Bu gün
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, oktyabrın 2-dək Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda əksər bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsir. Oktyabrın 1-də isə küləyin güclənərək narıncı xəbərdarlığa keçəcəyi və 20.8-28.4 m/san təşkil edəcəyi gözlənilir.

Gəncə, Daşkəsən, Naftalan və Goranboyda da narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək.

Ölkənin digər bölgələrində isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.7 m/san təşkil edəcək.

Paylaş:
117

Aktual

Rəsmi

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

Rəsmi

Hərbi prokurora ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Polkovnik Anar İsmayılova “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin baş müşavirni qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammiti başa çatıb - FOTO

Məktəbli avtobusu layihəsini “2 School” startap şirkəti icra edəcək

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

Ombudsman Aparatı hava limanında taksilərə bağlı monitorinq apardı : Rəqabət Məcəlləsinə uyğun gəlmir

Son xəbərlər

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammiti başa çatıb - FOTO

Bu gün, 20:51

Məktəbli avtobusu layihəsini “2 School” startap şirkəti icra edəcək

Bu gün, 17:50

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Bu gün, 17:48

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

Bu gün, 17:45

Elm və təhsil naziri Belarus səfiri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:34

Bakı metropoliteni gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Bu gün, 17:33

Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:10

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

Bu gün, 17:03

Hərbi prokurora ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:55

Polkovnik Anar İsmayılova “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilib

Bu gün, 16:53

Azərbaycan HDQ nümayəndə heyəti “SEAFUTURE 2025” beynəlxalq sərgisində iştirak edir

Bu gün, 16:39

Kəmalə Məmmədova: Tənqidi düşüncə və faktçekinq XXI əsrin baza bacarıqlarıdır

Bu gün, 16:36

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin baş müşavirni qəbul edib - FOTO

Bu gün, 16:34

Oktyabr ayında havalar necə keçəcək? - PROQNOZ

Bu gün, 16:08

Əli Əsədov Minskdə Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak edib

Bu gün, 15:40

II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumu çərçivəsində rəqəmsal informasiya mühitində etik məsuliyyət mövzusu müzakirə olunub

Bu gün, 15:35

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:30

III MDB Oyunları: Çövkən üzrə Azərbaycan millisi yarımfinalda

Bu gün, 15:19

İtaliya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Bu gün, 15:17

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər