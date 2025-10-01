 Sentyabrda Elm və Təhsil Nazirliyinə 41 mindən çox müraciət daxil olub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Sentyabrda Elm və Təhsil Nazirliyinə 41 mindən çox müraciət daxil olub

17:19 - Bu gün
Sentyabrın 16-dan 30-dək Elm və Təhsil Nazirliyi, eləcə də qurumlarına 41 811 vətəndaş müraciəti daxil olub.

Bu barədə 1news.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Müraciətlərin 26 523-ü çağrı mərkəzləri, 7 174-ü elektron, 1 644-ü isə yazılı formada yönləndirilib. Həmçinin vətəndaş qəbulu zamanı 6 470 müraciət qeydə alınıb.

Müraciətlər müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi, təhsil tələbə krediti, şagird yerdəyişməsi, xarici diplomların tanınması, məktəbəhazırlıq qrupları, məktəbəqədər təhsil və digər məsələlərlə bağlı olub.

