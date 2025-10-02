 “Karabakh” və “Karabakh.ru”səhifəsi artıq 5 ildir ki, dünyaya Qarabağla bağlı həqiqətləri təqdim edir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Karabakh” və “Karabakh.ru”səhifəsi artıq 5 ildir ki, dünyaya Qarabağla bağlı həqiqətləri təqdim edir - FOTO

16:55 - Bu gün
“Karabakh” və “Karabakh.ru”səhifəsi artıq 5 ildir ki, dünyaya Qarabağla bağlı həqiqətləri təqdim edir - FOTO

Bu gün Qarabağ həqiqətləri və müasir Azərbaycan tarixinin xronologiyasını dünya ictimaiyyətinə təqdim edən “Karabakh” və “Karabakh.ru” informasiya platformalarının yaradılmasından beş ili ötür.

Qeyd edək ki, “Karabakh” və “Karabakh.ru” səhifələrinin layihə rəhbərləri Arzu JaeedElnur Əliyevə aiddir. 2019-cu ildə səhifələr yaradılan zaman komandanın qarşısına aydın məqsəd qoyulmuşdu - Prezident Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin Qarabağın işğaldan azad olunması istiqamətində ortaya qoyduğu siyasi iradəni, Qarabağ həqiqətlərini bütün dünyaya çatdırmaq, Azərbaycanın haqq səsini daha da uca səslə oxuculara təqdim etmək. Bu məqsədlə geridə qalan 5 il ərzində minlərlə xəbər postu, onlarla beynəlxalq kampaniyalar həyata keçirilib və səhifələr milyonlarla insana informasiya təqdim edib. Bu rəqəmlərin arxasında ölkəmizin maraqlarını müdafiə edən komandamızın hər bir üzvünün gərgin əməyi dayanır. Cəbhədə atəş səsləri eşidildikdə “Karabakh” və “Karabakh.ru” səhifələri informasiya müharibəsinin ön cəbhəsində dayandı. Bu səhifələr vasitəsi ilə rəşadətli ordumuzun qəhrəmanlığı barədə dünyaya dolğun informasiya çatdırıldı, ölkədən kənarda minlərlə insan həqiqəti öyrəndi.

Bu beş il ərzində reallaşan layihələr informasiya davamlılığı, vətənpərvərlik və milli ləyaqət əsas səhifələrin əsas simvoluna çevrilib. Bu səhifələrdə Bakıdan, Berlinə, İstanbula, Vaşinqtona, Nyu-Yorka, Londona bir sözlə bütün dünyayda oxucularımızı bir amal ətrafında birləşdirdi.

Beş yaşın mübarək "Karabakh" və "Karabakh.ru"! Qarabağ Azərbaycandır!

Facebook: Karabakh

Paylaş:
97

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Cəmiyyət

İstanbulda zəlzələ olub

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Aİ liderləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

“ABB mobile” indi daha dinamik, əyləncəli və qazanclı!

“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

Bakıda iranlı narkotacirlərlə əlbir olan şəxsdə 20 kq narkotik aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Oktyabr ayında havalar necə keçəcək? - PROQNOZ

Azərbaycanlı avtoblogger Zeekr 9X avtomobilini test etdi - FOTO

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Son xəbərlər

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

Bu gün, 17:54

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:44

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 17:38

III MDB Oyunlarında Azərbaycanın 6 boksçusu finala yüksəlib

Bu gün, 17:32

“ABB mobile” indi daha dinamik, əyləncəli və qazanclı!

Bu gün, 17:25

“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

Bu gün, 17:23

Bakıda iranlı narkotacirlərlə əlbir olan şəxsdə 20 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 17:12

“İçərişəhər”də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

Bu gün, 17:03

Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

Bu gün, 17:01

“Karabakh” və “Karabakh.ru”səhifəsi artıq 5 ildir ki, dünyaya Qarabağla bağlı həqiqətləri təqdim edir - FOTO

Bu gün, 16:55

Bakıda iranlı narkotacirlərlə əlbir olan şəxsdə 20 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 16:42

İstanbulda zəlzələ olub

Bu gün, 16:11

Azərbaycanla Yaponiya arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:02

Prezident: Azərbaycan və Ermənistan artıq sülh şəraitində yaşamağa uyğunlaşıb

Bu gün, 15:54

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan-İtaliya strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir”

Bu gün, 15:26

İlham Əliyev Kopenhagendə Aİ liderləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:17

Prezident İlham Əliyev Meloni ilə görüşüb

Bu gün, 14:58

Qarabağ mətbəxinin inciləri “Rebuild Karabakh” sərgisində

Bu gün, 14:40

“Milliön şans” lotereyasına möhtəşəm hədiyyələrlə start verildi!

Bu gün, 14:22

Qəbələdə 5 otaqlı evdə yanğın olub

Bu gün, 14:09
Bütün xəbərlər