 Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

17:01 - Bu gün
Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

Sentyabr ayında Bakı və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu iqlim norması ilə müqayisədə 14 gün normadan yuxarı (0.3-4.9 dərəcə), 16 gün isə normadan aşağı (0.2-5 dərəcə) olub.

Bunu 1news.az-a açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib.

O qeyd edib ki, sentyabr ayının orta aylıq temperaturu 21.4 dərəcə isti olub ki, bu da iqlim normasından 0.5 dərəcə aşağıdır.

Ötən ay havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 3-ü müsbət 37.1 dərəcə, bölgələrdə isə (Kürdəmir) sentyabrın 1-i müsbət 39.8 dərəcəyə qədər yüksəlib. Havanın minimal temperaturu isə Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 15-də 11.9 dərəcə isti, yüksək dağlıq ərazilərdə isə sentyabrın 15-də və 23-də 2.5 dərəcə şaxta (Şahdağ) qeydə alınıb.

"Sentyabr ayının bəzi günlərində fasilələrlə yağış yağıb, şimşək çaxıb, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olub, yüksək dağlıq ərazilərə qar yağıb. Qar örtüyünün maksimal hündürlüyü Şahdağda 14 sm qeydə alınıb. Ən çox yağıntı aylıq normanın 195 faizi olmaqla (Astara 388 mm) Lənkəran-Astara zonasına, aylıq normanın 249 faizi olmaqla Bakı və Abşeron yarımadasına (Bakı 43 mm) düşüb. Yağan intensiv yağışlar nəticəsində ölkə üzrə 5 sel hadisəsi qeydə alınıb", - deyə o vurğulayıb.

N.Mahmudov qeyd edib ki, sentyabrın 11-də Oğuz rayonunun Başdaşağıl kəndinə, Naxçıvana, Kəlbəcər rayonunun İstisu, İstibulaq, Qoçdaş, Moz, Başlıbel kəndlərinə, Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndinə, sentyabrın 20-də isə Qəbələ rayonunun Kiçik Əmili kəndinə və İsmayıllı rayonuna dolu düşüb.

"Sentyabr ayının bəzi günlərində küləkli hava şəraiti ilə bağlı rəng şkalasına uyğun olaraq 8 xəbərdarlıq (sarı və narıncı) verilib. Ümumilikdə ölkə ərazisində 24 gün küləkli olub, küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında və bölgələrdə 28 m/s-dək güclənib."

Paylaş:
56

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Cəmiyyət

İstanbulda zəlzələ olub

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Aİ liderləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

“ABB mobile” indi daha dinamik, əyləncəli və qazanclı!

“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

Bakıda iranlı narkotacirlərlə əlbir olan şəxsdə 20 kq narkotik aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Xaricidə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçirilib

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Oktyabr ayında havalar necə keçəcək? - PROQNOZ

Son xəbərlər

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

Bu gün, 17:54

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:44

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 17:38

III MDB Oyunlarında Azərbaycanın 6 boksçusu finala yüksəlib

Bu gün, 17:32

“ABB mobile” indi daha dinamik, əyləncəli və qazanclı!

Bu gün, 17:25

“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

Bu gün, 17:23

Bakıda iranlı narkotacirlərlə əlbir olan şəxsdə 20 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 17:12

“İçərişəhər”də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

Bu gün, 17:03

Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

Bu gün, 17:01

“Karabakh” və “Karabakh.ru”səhifəsi artıq 5 ildir ki, dünyaya Qarabağla bağlı həqiqətləri təqdim edir - FOTO

Bu gün, 16:55

Bakıda iranlı narkotacirlərlə əlbir olan şəxsdə 20 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 16:42

İstanbulda zəlzələ olub

Bu gün, 16:11

Azərbaycanla Yaponiya arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:02

Prezident: Azərbaycan və Ermənistan artıq sülh şəraitində yaşamağa uyğunlaşıb

Bu gün, 15:54

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan-İtaliya strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir”

Bu gün, 15:26

İlham Əliyev Kopenhagendə Aİ liderləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:17

Prezident İlham Əliyev Meloni ilə görüşüb

Bu gün, 14:58

Qarabağ mətbəxinin inciləri “Rebuild Karabakh” sərgisində

Bu gün, 14:40

“Milliön şans” lotereyasına möhtəşəm hədiyyələrlə start verildi!

Bu gün, 14:22

Qəbələdə 5 otaqlı evdə yanğın olub

Bu gün, 14:09
Bütün xəbərlər