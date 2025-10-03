“Bright Uzbekistan”: “Qeyri-neft sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əsas amilə çevrilib”
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq və Azərbaycan-Özbəkistan tərəfdaşlığı barədə “Bright Uzbekistan” beynəlxalq jurnalına müsahibə verib.
1news.az xəbər verir ki, İqtisadiyyat naziri müsahibəsində Azərbaycan və Özbəkistan arasında dostluq əlaqələrinin xalqlarımızın ortaq tarixi, ənənələri, mədəniyyəti və dəyərləri üzərində formalaşdığını vurğulayıb. Bu dərin köklərə əsaslanan əlaqələr ikitərəfli əməkdaşlığın davamlı inkişafı üçün möhkəm təməl rolunu oynayır: “Xüsusilə, dövət başçılarımızın qarşılıqlı səfərləri, yüksəksəviyyəli görüşləri Azərbaycan-Özbəkistan strateji tərəfdaşlığını yeni, daha keyfiyyətli mərhələyə yüksəltməklə, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın dayanıqlı inkişafına stimul verir. Dövlət başçılarımızın iştirakı ilə işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərində Özbəkistan xalqı adından hədiyyə edilmiş Mirzə Uluqbəy adına məktəbin açılışını xüsusi qeyd etmək istərdim. Bu məktəb Qarabağın bərpası prosesində xarici dövlət tərəfindən verilən ilk hədiyyə idi və biz bu qardaşlıq, həmrəylik və dəstək nümunəsini yüksək qiymətləndiririk”.
İqtisadiyyat naziri qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan dayanıqlı iqtisadi inkişaf və cəmiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilən ciddi iqtisadi islahatlar yolu ilə irəliləyir. Həyata keçirilən struktur dəyişiklikləri və qeyri-neft-qaz sektorunun şaxələndirilməsi nəticəsində bu sahə artıq ölkə iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevrilib: “Son illər ölkəmiz qeyri-neft-qaz sektorunu səylə inkişaf etdirir. Bu sektorun əsas prioritet sahələri kimi İKT, turizm, nəqliyyat, enerji - xüsusilə bərpa olunan və alternativ enerji mənbələri – aqrar məhsulların emalını qeyd etmək olar”.
Mikayıl Cabbarov müasir texnologiyaların geniş tətbiqi və yüksək rəqabətqabiliyyətli insan kapitalının milli iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinə cəlb olunmasının məhsuldarlığın əhəmiyyətli dərəcədə artmasına, daxili istehsalın diversifikasiyasına və qlobal dəyər zəncirlərinə səmərəli inteqrasiyasına şərait yaratdığını vurğulayıb: “Son illər iqtisadiyyatda aparılan əhəmiyyətli struktur dəyişiklikləri və uğurlu diversifikasiya siyasəti nəticəsində qeyri-neft-qaz sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas inkişaf amilinə çevrilib. Çoxvektorlu iqtisadi siyasət, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və reinteqrasiyası üzrə genişmiqyaslı tədbirlər, eləcə də iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üzrə görülən tədbirlər orta və uzunmüddətli perspektivdə davamlı artımı və inkişafı təmin edir”.
Nazir əlavə edib ki, gələcək uğurların təmin olunması, iqtisadi artım tempinin sürətləndirilməsinin təmin edilməsi üçün Azərbaycanı növbəti mərhələdə yeni çağırışlar gözləyir. Qarşıya qoyulmuş məqsədlər “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” və “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda ətraflı əks olunub. Strategiyanın həyata keçirilməsi çərçivəsində iqtisadiyyatın strateji sahələrinin inkişafının stimullaşdırılması, rəqəmsal transformasiyanın genişləndirilməsi, investisiyaların artırılması, innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi və stimullaşdırıcı mexanizmlərin effektiv tətbiqi istiqamətində addımlar atılır.
Nazir qeyd edib ki, ölkəmiz yalnız neft sektorunda deyil, həm də neftdənkənar sahələrdə - sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı və başqa sahələrdə - beynəlxalq “qeyri-neftə yönəlmiş” gündəmin fəal iştirakçısıdır və regional, beynəlxalq səviyyəli ən böyük tədbirlərin təşəbbüskarıdır. Vurğulanıb ki, 2023-cü ildə Bakıda keçirilən SPECA İqtisadi Forumu regional əməkdaşlığın yeni mərhələsini açıb. Bundan başqa, 2024-cü ilin noyabrında Bakıda keçirilmiş BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransı – COP29 çərçivəsində irəli sürülən təşəbbüslər Azərbaycanın, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə, o cümlədən Özbəkistanla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığının möhkəmlənməsinə xidmət edir.
Azərbaycan və Özbəkistan arasında əməkdaşlığın müxtəlif sferaları və istiqamətləri əhatə edərək çoxvektorlu olduğu, həmçinin iki ölkənin biznes nümayəndələrinin müxtəlif sahələrdə uğurlu tərəfdaşlıq əlaqələri qurduğu bildirilib. Bu əməkdaşlığın ən bariz nümunələrindən biri avtomobil istehsalı sahəsində əldə olunan əhəmiyyətli nailiyyətlərdir. Hazırda bu istiqamətdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq inkişaf edir. 2023-cü ilin may ayında Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində Özbəkistanın “Uzavtosanoat" Səhmdar Cəmiyyəti və "Azərmaş CP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən avtomobil istehsalının lokallaşdırılmasına yönəlmiş zavodun təməli qoyulub. Layihənin ümumi investisiya dəyəri 60 milyon ABŞ dollarından çoxdur.
Mikayıl Cabbarov Azərbaycan və Özbəkistan arasında iqtisadi əməkdaşlığın prioritet sahələri barədə fikirlərini bölüşüb: “Azərbaycan Özbəkistanla iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir, nəqliyyat, sənaye kooperasiyası, enerji, tekstil, dağ-mədən, kimya sənayesi, elektrik avadanlıqları kimi sahələrdə əməkdaşlığa böyük maraq göstərir. Bu gün Azərbaycan və Özbəkistan iqtisadi, nəqliyyat, mədəniyyət və digər sahələr üzrə bir çox istiqamətlərdə əməkdaşlıq edirlər, həmçinin çox sayda birgə layihələr reallaşdırırlar”.
Nazir bildirib ki, müxtəlif istiqamətlər üzrə tərəfdaşlığın genişləndirilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur. Xüsusilə, Özbəkistan şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə - Ağdam və “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” sənaye parklarında, o cümlədən Ələt Azaq İqtisadi Zonasında fəaliyyətə cəlb olunması istiqamətində böyük potensial mövcuddur. Xüsusilə, Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Fondunun fəaliyyəti və Türk Dövlətləri Təşkilatının iki ölkə arasında iqtisadi ələqələrin dərinləşdirilməsində oynadığı mühüm rolu vurğulanıb. Birgə layihələrin reallaşdırılması, biznes dairələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar və gələcək perspektivlər nəzərə çatdırılıb. Mərkəzi Asiyadan başlayaraq Azərbaycan üzərindən Avropaya uzanan “yaşıl enerji körpüsü” təşəbbüsü, bu konteksdə ölkəmizin nəqliyyat-logistika sahəsində malik olduğu strateji potensial qeyd olunub. Orta Dəhlizin imkanlarının genişlənməsi fonunda tranzit-logistika sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri, Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının bu dəhlizdə oynadığı rol, birgə investisiya təşəbbüsləri, təcrübə və innovasiya mübadiləsi, rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi imkanları diqqətə çatdırılıb.