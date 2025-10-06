 Bakıda usta zavodun damından yıxılaraq həyatını itirib | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakıda usta zavodun damından yıxılaraq həyatını itirib

Qafar Ağayev14:22 - Bu gün
Bakıda usta zavodun damından yıxılaraq həyatını itirib

Oktyabrın 5-də paytaxtın Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən kərpic zavodunda təmir işləri apararkən yıxılan şəxsin ölməsi faktı üzrə rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, oktyabrın 5-də paytaxtın Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən kərpic zavodunda təmir işləri apararkən 1996-cı il təvəllüdlü Əfqan Babayevin dam örtüyündən yıxılması nəticəsində ölməsi faktı üzrə rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

