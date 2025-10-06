 TABIA Group Azərbaycanda Holistik Sağlamlıqda Yeni Dövrü Təqdim Edir – YENEE - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

TABIA Group Azərbaycanda Holistik Sağlamlıqda Yeni Dövrü Təqdim Edir – YENEE - FOTO

19:10 - 06 / 10 / 2025
TABIA Group Azərbaycanda Holistik Sağlamlıqda Yeni Dövrü Təqdim Edir – YENEE - FOTO

Azərbaycanın sağlamlıq və rifah sahəsi, TABIA Group-un innovativ holistik baxım proqramı olan YENEE ilə yeni mərhələyə qədəm qoyur.

Bu proqram iştirakçıların enerjisini bərpa etməsinə, sağlamlığını möhkəmləndirməsinə və özləri ilə yenidən əlaqə qurmasına şərait yaratmaq üçün hazırlanıb. Zehnin, bədənin və ruhun harmoniyasına əsaslanan fəlsəfəsi ilə YENEE ənənəvi üsulları müasir komfortla birləşdirərək sağlamlıq mədəniyyətində yeni bir səhifə açır.

YENEE, dağlarının ətəyində, sıx meşələr və mineral qaynaqlarla əhatələnmiş Lənkəran Springs Sağlamlıq Resortunda yerləşir. Burada təbiətin özü də şəfa prosesinə qoşulur, qonaqlara ilk andan etibarən rahatlıq və yenilənmə hissi bəxş edir. Geniş və komfortlu otaqlar, təbiət mənzərəsini tamamlayan zərif dizayn və diqqətlə düşünülmüş xidmətlər qonaqlara YENEE təcrübəsini tam yaşamağa imkan verir.

YENEE proqramı ilkin tibbi müayinələrlə başlayır; ətraflı qan analizləri əsasında iştirakçının sağlamlıq vəziyyəti dərinliklə təhlil olunur. Bu nəticələr fərdi terapiyaların əsasını təşkil edir və proqramın hər addımının dəqiq, effektiv və şəxsi ehtiyaclara uyğun olmasını təmin edir.

Xüsusi qidalanma planı proqramın mühüm hissəsidir. Peşəkar dietoloqlar menyunu həm faydalı, həm də dad baxımından zəngin formada tərtib edir. Yeməklər təbii detoksu, enerji bərpasını və uzunmüddətli gümrahlığı dəstəkləyir, ümumi müalicə yolçuluğunu tamamlayır və nəticələri gücləndirir.

YENEE-ni Digərlərindən Fərqləndirənlər

  • Holistik yanaşma – bədən, zehin və ruhun harmoniyası ilə tam sağlamlıq.
  • Dərin təcrübələr – sadəcə istirahət deyil, həm də müsbət həyat tərzi dəyişikliyinə aparan transformativ proqramlar.
  • Fərdiləşdirilmiş yanaşma – tibbi müayinələrdən terapiyalara və qidalanmaya qədər hər detal şəxsi ehtiyaclara uyğunlaşdırılır.
  • Etibarlı mütəxəssislər – çoxşaxəli peşəkar komandanın nəzarəti altında təhlükəsizlik və yüksək nəticələr.

YENEE Azərbaycanın təbii zənginliklərindən ilham alır və beynəlxalq standartlara əsaslanaraq ölkəmizi regional sağlamlıq mərkəzi kimi önə çıxarır. Bu təşəbbüs qonaqlara sadəcə istirahət deyil, həm də bədən və zehin üçün yenilənmə imkanı təqdim edir.

"YENEE insanlara fasilə vermək, nəfəs almaq və özləri ilə yenidən əlaqə qurmaq üçün məkan yaradır. Bu sadəcə bir proqram deyil — həyata fərqli baxışdır."

Rezervasiyalar

YENEE artıq Lənkəran Springs Sağlamlıq Resortunda mövcuddur və həm qısa, həm də uzunmüddətli transformativ proqramlar üçün eksklüziv imkanlar təqdim edir.

  • 📞 Rezervasiya üçün: +99410 230 59 86
  • 🌐 Daha ətraflı məlumat üçün: www.yenee.az

Reklam hüququnda

