 “Laçın” qızıl və gümüş sikkə kolleksiyası təqdim edildi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Laçın” qızıl və gümüş sikkə kolleksiyası təqdim edildi - FOTO

10:32 - Bu gün
“Laçın” qızıl və gümüş sikkə kolleksiyası təqdim edildi - FOTO

Azərbaycanın aparıcı dağ-mədən şirkəti “AzerGold” QSC daha bir gümüş və qızıl sikkə kolleksiyasını təqdim edib.

Yeni sikkə kolleksiyası füsunkar təbiəti, qədim tarixi ilə seçilən və günü-gündən abadlaşan Laçın şəhərinə ithaf olunub.Sikkənin hazırlanmasında Laçın bölgəsinin mədəni irsinin, sənət ənənələrinin və xalq yaradıcılığının vacib bir hissəsi olan, Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid “Qasımuşağı” xalçasının naxışlarından istifadə edilib. Sikkənin əsas elementi dövlət rəmzlərinin əsas tərkib hissələrindən biri – səkkizguşəli ulduz və kənarlarındakı Laçın quşunun həndəsi formalı motivlərdir. Laçın quşu azad ruhun, əzəmətin, gücün və cəsarətin rəmzidir. Təsvir həm də Laçın şəhərinin adının mənşəyi ilə bağlı ən geniş yayılmış fərziyyələrdən birinə işarədir. Sikkənin haşiyəsindəki qədim naxış elementləri arasında diqqətli baxışla sezilən, məhsulun incə və zərif şəkildə həkk olunmuş adı - “Lachin” yazısı kompozisiyaya xüsusi məna qatır.

Qeyd edək ki, “Laçın” kolleksiyası “AzerGold” QSC-nin təşəbbüsü ilə istehsal edilən sayca 13-cü kolleksiyadır. Yeni məhsullar ölkəmizdə hasil edilən qızıl və gümüşdən 5,10,20 qram çəkilərdə hazırlanıb. İstehlakçılar kolleksiyanı “AzerGold” QSC-nin Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 3 ünvanında yerləşən Satış və Mübadilə Mərkəzindən, eləcə də şirkətin onlayn satış platforması www.azergold.gift -dən sifariş edərək əldə edə bilərlər.

Azərbaycan qızılı və gümüşündən müxtəlif dizaynlarda sikkələr, eləcə də qızıl külçələr ilk dəfə 2018-ci ildə istehsal edilərək, 2019-cu ildən yerli pərakəndə satış bazarına təqdim olunub. Məqsəd ölkəmizin qiymətli metallar bazarının inkişafına təkan vermək və pərakəndə satışı stimullaşdırmaqdır. Qızıl sikkə kolleksiyaları ölkəmizin, onun tarixi, incəsənəti, mədəni irsinin və digər dəyərlərinin təbliğinə xidmət edən unikal hədiyyə seçimi, həm də istənilən zaman milli valyuta ilə mübadilə edilə bilən sərfəli investisiya alətidir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
123

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qəbələdə Ersin Tatarla görüşüb

Siyasət

Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycana səfərə gəlib

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - FOTO

Cəmiyyət

Müdafiə naziri Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Cəmiyyət

TABIA Group Azərbaycanda Holistik Sağlamlıqda Yeni Dövrü Təqdim Edir – YENEE - FOTO

Bugatti Mistral - Dünyanın ən sürətli roadsteri artıq Azərbaycanda - FOTO

Bakıda narkoşəbəkə üzvləri saxlanılıb - VİDEO

Bakıda Xarici Dairəvi avtomobil yolunda avtomobillə hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

FHN III MDB Oyunları ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidməti davam etdirir

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

Son xəbərlər

TABIA Group Azərbaycanda Holistik Sağlamlıqda Yeni Dövrü Təqdim Edir – YENEE - FOTO

Bu gün, 19:10

Bugatti Mistral - Dünyanın ən sürətli roadsteri artıq Azərbaycanda - FOTO

Bu gün, 18:23

İlham Əliyev Qəbələdə Ersin Tatarla görüşüb

Bu gün, 17:56

Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 17:54

Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 17:40

Bakıda narkoşəbəkə üzvləri saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 17:32

Bakı Limanında son 22 ilin ən yüksək nəticəsi qeydə alınıb

Bu gün, 17:31

Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:28

Bakıda Xarici Dairəvi avtomobil yolunda avtomobillə hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 17:11

TKTA: Son beş ayda 9 saxta tanınma şəhadətnaməsi aşkarlanıb

Bu gün, 17:06

III MDB Oyunları: Azərbaycan qılıncoynadanı bürünc medal qazanıb

Bu gün, 16:52

Bakıda 35 min manatlıq oğurluq edilib

Bu gün, 16:51

Müdafiə naziri Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 16:12

“AzInTelecom” MMC “Rebuild Karabakh” sərgisinin tərəfdaşı oldu − Qarabağın bərpasında rəqəmsal həllər

Bu gün, 15:43

Sadır Japarov Azərbaycana gəlib

Bu gün, 15:40

AQTA: Epizootik vəziyyətlə bağlı bəzi məhdudiyyətlər tətbiq olunub

Bu gün, 15:13

Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 60 minə çatıb

Bu gün, 14:42

Rusiyalı qayıqçılar: Azərbaycanda tədbir yüksək səviyyədə olunub

Bu gün, 14:32

Bakıda usta zavodun damından yıxılaraq həyatını itirib

Bu gün, 14:22

Tibb üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

Bu gün, 14:07
Bütün xəbərlər