AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0408 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,0473 manata kimi, avro isə 1.9886 manatadək ucuzlaşıb.
|
1 ABŞ dolları
|
USD
|
1,7
|
1 Avro
|
EUR
|
1,9886
|
1 Avstraliya dolları
|
AUD
|
1,1239
|
1 Belarus rublu
|
BYN
|
0,5592
|
1 Bolqarıstan levi
|
BGN
|
1,0168
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
AED
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
KRW
|
0,1206
|
1 Çexiya kronu
|
CZK
|
0,0818
|
1 Çin yuanı
|
CNY
|
0,2387
|
1 Danimarka kronu
|
DKK
|
0,2664
|
1 Gürcüstan larisi
|
GEL
|
0,6265
|
1 Honq Konq dolları
|
HKD
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
INR
|
0,0192
|
1 Britaniya funt sterlinqi
|
GBP
|
2,2898
|
1 İsveç kronu
|
SEK
|
0,1811
|
1 İsveçrə frankı
|
CHF
|
2,1366
|
1 İsrail şekeli
|
ILS
|
0,5187
|
1 Kanada dolları
|
CAD
|
1,2188
|
1 Küveyt dinarı
|
KWD
|
5,5529
|
100 Qazaxıstan tengəsi
|
KZT
|
0,3127
|
1 Qətər Realı
|
QAR
|
0,4664
|
1 Qırğızıstan somu
|
KGS
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
HUF
|
0,5118
|
1 Moldova leyi
|
MDL
|
0,1019
|
1 Norveç kronu
|
NOK
|
0,1713
|
100 Özbəkistan somu
|
UZS
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
PKR
|
0,6043
|
1 Polşa zlotısı
|
PLN
|
0,4675
|
1 Rumıniya leyi
|
RON
|
0,3906
|
100 Rusiya rublu
|
RUB
|
2,0473
|
1 Serbiya dinarı
|
RSD
|
0,017
|
1 Sinqapur dolları
|
SGD
|
1,3166
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
SAR
|
0,4533
|
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|
xdr
|
2,3221
|
1 Türkiyə lirəsi
|
TRY
|
0,0408
|
1 Türkmənistan manatı
|
TMT
|
0,4857
|
1 Ukrayna qrivnası
|
UAH
|
0,0412
|
100 Yaponiya yeni
|
JPY
|
1,13
|
1 Yeni Zelandiya dolları
|
NZD
|
0,9904
|
1 Qızıl
|
XAU
|
6760,339
|
1 Gümüş
|
XAG
|
82,6366
|
1 Platin
|
XPT
|
2783,665
|
1 Palladium
|
XPD
|
2273,342