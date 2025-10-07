 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0408 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,0473 manata kimi, avro isə 1.9886 manatadək ucuzlaşıb.

1 ABŞ dolları

USD

1,7

1 Avro

EUR

1,9886

1 Avstraliya dolları

AUD

1,1239

1 Belarus rublu

BYN

0,5592

1 Bolqarıstan levi

BGN

1,0168

1 BƏƏ dirhəmi

AED

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

KRW

0,1206

1 Çexiya kronu

CZK

0,0818

1 Çin yuanı

CNY

0,2387

1 Danimarka kronu

DKK

0,2664

1 Gürcüstan larisi

GEL

0,6265

1 Honq Konq dolları

HKD

0,2184

1 Hindistan rupisi

INR

0,0192

1 Britaniya funt sterlinqi

GBP

2,2898

1 İsveç kronu

SEK

0,1811

1 İsveçrə frankı

CHF

2,1366

1 İsrail şekeli

ILS

0,5187

1 Kanada dolları

CAD

1,2188

1 Küveyt dinarı

KWD

5,5529

100 Qazaxıstan tengəsi

KZT

0,3127

1 Qətər Realı

QAR

0,4664

1 Qırğızıstan somu

KGS

0,0194

100 Macarıstan forinti

HUF

0,5118

1 Moldova leyi

MDL

0,1019

1 Norveç kronu

NOK

0,1713

100 Özbəkistan somu

UZS

0,0141

100 Pakistan rupisi

PKR

0,6043

1 Polşa zlotısı

PLN

0,4675

1 Rumıniya leyi

RON

0,3906

100 Rusiya rublu

RUB

2,0473

1 Serbiya dinarı

RSD

0,017

1 Sinqapur dolları

SGD

1,3166

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

SAR

0,4533

1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

xdr

2,3221

1 Türkiyə lirəsi

TRY

0,0408

1 Türkmənistan manatı

TMT

0,4857

1 Ukrayna qrivnası

UAH

0,0412

100 Yaponiya yeni

JPY

1,13

1 Yeni Zelandiya dolları

NZD

0,9904

1 Qızıl

XAU

6760,339

1 Gümüş

XAG

82,6366

1 Platin

XPT

2783,665

1 Palladium

XPD

2273,342

43

Bütün xəbərlər