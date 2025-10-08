 Kamaləddin Qafarov: “TDT geosiyasi mərkəz statusuna yüksəlir” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Kamaləddin Qafarov: “TDT geosiyasi mərkəz statusuna yüksəlir”

15:46 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “TDT geosiyasi mərkəz statusuna yüksəlir”

“Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) 12-ci Zirvə Görüşü təkcə dost və qardaş xalqların növbəti görüşü deyil, eyni zamanda, türk dünyasının gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən mühüm tarixi hadisə kimi dəyərləndirilə bilər”.

Bu sözləri mətbuata bəyanatında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

“Cənab Prezident İlham Əliyevin bu Zirvə toplantısındakı çıxışı bir daha göstərdi ki, Azərbaycan türk dövlətləri arasında həm siyasi nüfuzu, həm iqtisadi gücü, həm də diplomatik çevikliyi ilə bu birliyin aparıcı dayaqlarından biridir. Onun sözləri bir konsepsiyanı təsdiqlədi: artıq Türk Dövlətləri Təşkilatı sadəcə əməkdaşlıq platforması deyil, geosiyasi mərkəz statusuna yüksəlir”.

Millət vəkili qeyd edib ki, türk xalqlarının ortaq tarixi, etnik və mənəvi dəyərlərə sahib olduqları barədə Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlər xüsusi önəm kəsb edir:

“Dövlət başçısının çıxışında türk xalqlarını bir ailə kimi birləşdirən dəyərlərlə bağlı ifadə olunan fikirlər əslində türk dünyasının tarixi inkişaf konsepsiyasının qısa xülasəsi idi. Bu birlik coğrafi sərhədləri aşan ideya olmaqla yanaşı, müstəqil inkişaf yolunu seçmiş ölkələrin qarşılıqlı hörmət və bərabərlik prinsipləri üzərində qurulan əməkdaşlıq modelidir. Azərbaycan bu birliyin iqtisadi və siyasi təməllərinin möhkəmlənməsi üçün konkret addımlar atır. Katibliyin hesabına 2 milyon ABŞ dolları ianənin köçürülməsi də məhz bu istiqamətdə praktiki dəstəyin ifadəsidir. Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq səviyyədə artan nüfuzu həm qlobal, həm də regional güc balansında yeni reallıqlar yaradır. Daxili sabitlik, demoqrafik üstünlük, strateji resurslar və artan hərbi potensial təşkilatı qlobal arenada etibarlı aktora çevirir. Cənab Prezident İlham Əliyev haqlı olaraq vurğuladı ki, bu gün türk dünyası təkcə tarixi bağlarla deyil, həm də müasir çağırışlara çevik cavab vermək bacarığı ilə seçilir. Bu, birliyimizin davamlılığını təmin edən əsas amildir”.

K. Qafarov Azərbaycanın təşkilat çərçivəsində həyata keçirdiyi təşəbbüslərin həm də ölkəmizin müstəqil və praqmatik xarici siyasət xəttinin uğurlu nəticəsi olduğunu da vurğulayıb:

“Şuşada, Budapeştdə və bu dəfə Qəbələdə keçirilən zirvə görüşləri türk həmrəyliyinin yeni mərhələsini formalaşdırır. Məhz cənab Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri sayəsində TDT- də həm siyasi, həm də iqtisadi inteqrasiyanın konturları daha dəqiq müəyyənləşir. Dövlətimizin başçısı təşkilatı “vahid güc mərkəzi” kimi təqdim etməklə türk dünyasının strateji məqsədini açıq şəkildə ifadə etdi. Bu gün türk dövlətlərinin birliyi yalnız etnik və mədəni ideya deyil, həm də iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından yeni əməkdaşlıq modelidir. Azərbaycanın təcrübəsi göstərir ki, milli maraqları qorumaqla, eyni zamanda, ortaq mənafeyə xidmət etmək mümkündür. Bu model türk birliyinin dayanıqlı gələcəyinə inamı artırır. Qəbələdə səslənən fikirlər isə bir daha təsdiq etdi ki, türk dünyasının sabahı birgə gücdə və qarşılıqlı etimadda olmaqla, strateji həmrəyliyə söykənir”.

Paylaş:
77

Aktual

Cəmiyyət

Onlayn qumar şəbəkələrinə qarşı əməliyyat keçirilib, 5 nəfər tutulub - VİDEO

Rəsmi

İlham Əliyev Xorvatiya parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan və Gürcüstan PUA sahəsində təcrübə mübadiləsi aparır

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva Londonda yüksəksəviyyəli iqlim dialoqunda iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi - VİDEO

Səbinə Əliyeva Macarıstanın Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi ilə əməkdaşlıq əlaqələrini müzakirə edib

Ötən ay İmişlidə toydakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

Əlahiddə Ümumqoşun Orduda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

FHN III MDB Oyunları ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidməti davam etdirir

“Milliön şans” lotereyasına möhtəşəm hədiyyələrlə start verildi!

“Nar” regional satış şəbəkəsini genişləndirir – yeni mağaza Salyanda!

“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

Son xəbərlər

Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi - VİDEO

Bu gün, 17:52

Səbinə Əliyeva Macarıstanın Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi ilə əməkdaşlıq əlaqələrini müzakirə edib

Bu gün, 17:48

Ötən ay İmişlidə toydakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

Bu gün, 17:43

Əlahiddə Ümumqoşun Orduda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 17:31

Sahibə Qafarova Xorvatiya parlamentinin sədri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:17

Nəsimi rayonunda yerləşən kafedə nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 17:02

ADA Universitetində Azərbaycan Jest Dili Tətbiqi – yeni mobil tətbiq təqdim olundu

Bu gün, 16:55

Azərbaycanda 9 ayda 221 yeni dövlət standartı qəbul edilib

Bu gün, 16:36

Audiovizual Şuradan Baku TV-yə xəbərdarlıq

Bu gün, 16:29

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

Bu gün, 16:21

“PAŞA Holding”in təşkil etdiyi “Əlaçı” Təqaüd Proqramının 2025-2026-cı tədris ili üçün açılışı olub

Bu gün, 16:16

Azərbaycan və Oman birgə layihələrin icrasını müzakirə edib

Bu gün, 16:03

Qrant müsabiqələrində kitab çapı layihələri istisna hallarda maliyyələşdiriləcək

Bu gün, 15:55

Kamaləddin Qafarov: “TDT geosiyasi mərkəz statusuna yüksəlir”

Bu gün, 15:46

Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycana gətirilən qripə qarşı yeni vaksinlə bağlı əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 15:14

Vətəndaşlarımız Rusiyada aeroportda saxlanılıb

Bu gün, 15:09

Səbinə Əliyeva Ukrayna Ombudsmanı ilə görüşüb

Bu gün, 15:04

Şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə daha 100 mənzil verilib

Bu gün, 14:50

Onlayn qumar şəbəkələrinə qarşı əməliyyat keçirilib, 5 nəfər tutulub - VİDEO

Bu gün, 14:19

Xorvatiya Parlamentinin sədri: Azərbaycanla ticarət və enerji sahəsində əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır

Bu gün, 14:16
Bütün xəbərlər