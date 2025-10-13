 Son iki gün ərzində bu qədər qanunsuz silah-sursat aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
Son iki gün ərzində bu qədər qanunsuz silah-sursat aşkarlanıb

10:31 - Bu gün
Son iki gün ərzində bu qədər qanunsuz silah-sursat aşkarlanıb

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, oktyabrın 11-də və 12-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 9 avtomat silahı, 1 pulemyot, 8 qumbara, 1 alışdırıcı, 5 tüfəng, 11 patron darağı və 552 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

