 DTX və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, bir nəfər tutulub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

DTX və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, bir nəfər tutulub

15:51 - Bu gün
DTX və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, bir nəfər tutulub

Azərbaycanın İran ilə sərhədində gizlədilmiş külli miqdarda narkotik aşkarlanıb.

1news.az xəbər verir ki, külli miqdarda narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə istiqamətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən keçirilmiş birgə əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı Azərbaycanın İranla dövlət sərhədinin Beyləqan rayonundan keçən hissəsində gizli saxlanc yerində gizlədilmiş külli miqdarda narkotik vasitələri götürərkən 1989-cu il təvəllüdlü Hüseynov Asif Vaqif oğlu saxlanılıb.

A.Hüseynovun əldə etdiyi 3 ədəd bağlamaya keçirilmiş baxış zamanı oradan 26 kiloqrama yaxın qurudulmuş marixuana və 2520 ədəd narkotik tərkibli M40 “Metadon” həbbləri aşkar edilərək götürülüb.

Hazırda əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.

Paylaş:
44

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

Rəsmi

İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

Siyasət

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Zərdabda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Samuxda teplovoz yanıb - YENİLƏNİB

DTX və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, bir nəfər tutulub

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Qaradağdakı palçıq vulkanında püskürmə baş verib - VİDEO

Hövsanda yaşayış binasında yanğın baş verib

​​​​​​​“Xiaomi” brendi “Xiaomi 15T” seriyasını təqdim edir: üstün optika, qabaqcıl texnologiyalar və flaqman dizaynının ahəngi - FOTO

“Azerconnect Group” regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək oldu - FOTO

Son xəbərlər

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:56

Zərdabda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 16:45

Samuxda teplovoz yanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:17

İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:54

DTX və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, bir nəfər tutulub

Bu gün, 15:51

Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

Bu gün, 15:47

Bakalavr təhsili olan zabitlərin ehtiyata buraxılma qaydalarına dəyişiklik edilir

Bu gün, 15:28

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:08

Sumqayıt və Ucarda oğurluqlar edən dəstə üzvləri saxlanılıb

Bu gün, 13:56

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

Bu gün, 13:35

Dövlət Başçısı: Üçüncü Milli Şəhərsalma Forumunun Xankəndidə keçirilməsi xüsusi məna daşıyır

Bu gün, 13:19

İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

Bu gün, 13:18

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 13:17

Azərbaycanla Braziliya arasında təhsil üzrə Saziş təsdiq edilib - FƏRMAN

Bu gün, 13:12

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

Bu küçədə içməli su və kanalizasiya xətləri yenilənir - VİDEO

Bu gün, 13:03

İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotik tərkibli həblərin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:43

Xırdalanda gəncin qətlə yetirilməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:19

Müasir qida əlavələrinin Qadın sağlamlığında rolu

Bu gün, 12:00

Yelo Bank 3-cü rübü də mənfəətlə başa vurub

Bu gün, 11:27
Bütün xəbərlər