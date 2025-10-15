 Yelo Bank 3-cü rübü də mənfəətlə başa vurub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Yelo Bank 3-cü rübü də mənfəətlə başa vurub

11:27 - Bu gün
Yelo Bank 3-cü rübü də mənfəətlə başa vurub

Yelo Bank 2025-ci ilin ilk 9 ayının maliyyə nəticələrini açıqlayıb.

Bankın mühüm maliyyə göstəricilərində pozitiv dinamika bu rüb də davam edib. Cari il ərzində Yelo Bank 25 mln manata yaxın mənfəət əldə edib. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, həm əmanət, həm də kredit portfeli 1 milyard manatı keçib. Detallara nəzər yetirdikdə:

İlin əvvəlindən kredit portfeli 119 mln manat, 12%-dən çox artımla 1 mlrd 53 mln manatı keçib. Bankın, prioritetlərinə uyğun olaraq, biznes kreditlərinin həcmi ümumi kredit portfelinin tərkibində genişlənməkdə davam edib.

2025-ci ilin ilk 9 ayında sahibkarlara 474 mln manat biznes krediti verilib. Nəticədə bu istiqamət üzrə portfel ilin əvvəlindən 59 mln manat, 10% artımla 646 mln manatı ötüb.

Xüsusilə regionlarda mikro bizneslərin maliyyələşdirilməsi Bankın diqqət mərkəzindədir. Cari il ərzində mikro bizneslərə Bank tərəfindən 305 mln manat vəsait ayrılıb. Ümumilikdə il ərzində mikro biznes kredit portfeli 48,6 mln manat, 14% artıb, nəticədə rübün sonuna mikro biznes portfeli 395 mln manat təşkil edib.

Eyni müddətdə 284 milyon manatdan çox istehlak krediti ayrılıb. Nəticədə istehlak kredit portfeli 407 mln manatı ötüb, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 60 mln manat, yəni 17%-dən çox artım deməkdir. Portfel artımının 40%-i, eləcə də satışların 38%-i məhz onlayn kanalların payına düşür.

Hesabat dövrü ərzində Yelo Bank-ın əmanət portfeli də böyüyüb. Ümumi əmanət portfeli ötən ilin sonu ilə müqayisədə 111 mln manat, 12% artmaqla bu ilin üçüncü rübünün yekununda 1 mlrd 40 mln manat təşkil edib. Artımın mühüm hissəsinin fiziki şəxslərin əmanətləri hesabına baş verməsi Bankın məhsul və xidmətlərinin cəlbedici olduğunu göstərir.

Bankın kapital mövqeyi də güclənib: hesabat dövründə məcmu kapital 168 mln manat təşkil edir, bu da ilin əvvəlindən 13% çoxdur. Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı 13,68%, birinci dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı isə 9,93% olmaqla, hər iki göstərici üzrə tələb olunan normanı üstələyir. Rübün sonuna Bankın aktivlərinin həcmi də 12% artaraq 1 mlrd 444 mln manat təşkil edib. Faiz gəlirləri 130 mln manatı, qeyri-faiz gəlirləri isə 11 mln manatı ötüb.

Yelo Bank İdarə Heyətinin sədri Anar Həsənov dövrün göstəricilərini belə şərh edib: “2025-ci ilin ilk doqquz ayının nəticələri göstərir ki, Yelo Bank qarşıya qoyduğu strateji hədəflərə doğru inamla irəliləyir. Maliyyə göstəricilərimiz – kredit və əmanət portfellərinin hər ikisinin 1 milyard manatı aşması, kapital və aktivlərdəki artım planlarımızın uğurla reallaşdığını təsdiqləyir. Yeni strateji dövrün çağırışlarına uyğun olaraq, müştərilərimiz üçün əlavə dəyər və loyallıq yaradan bankçılıq mühitini formalaşdırmaqda davam edirik. Rəqəmsal həllərimiz maliyyə xidmətlərinə çıxışı asanlaşdırmaqla yanaşı, bizneslərin dayanıqlı böyüməsinə mühüm dəstək verir. Əldə olunan nəticələr isə təsadüfi deyil – bunlar peşəkar komandamızın əməyinin və müştərilərimizin bizə göstərdiyi etimadın bəhrəsidir. Qarşıdakı dövrdə də birlikdə daha böyük nailiyyətlərə imza atacağımıza əminik”.

Bank xidmətləri (http://yelo.az/az/individuals/loans/) haqqında ətraflı məlumat almaq istəyirsiniz? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsappyelo.az hesablarımızı ziyarət edin.

Yelo Bank – Parlaq bankçılıq!

Reklam hüququnda

Paylaş:
76

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

Rəsmi

İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

Siyasət

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Zərdabda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Samuxda teplovoz yanıb - YENİLƏNİB

DTX və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, bir nəfər tutulub

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

​​​​​​​“Xiaomi” brendi “Xiaomi 15T” seriyasını təqdim edir: üstün optika, qabaqcıl texnologiyalar və flaqman dizaynının ahəngi - FOTO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

General Rasim Əliyev vəfat etdi

Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

Son xəbərlər

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:56

Zərdabda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 16:45

Samuxda teplovoz yanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:17

İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:54

DTX və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, bir nəfər tutulub

Bu gün, 15:51

Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

Bu gün, 15:47

Bakalavr təhsili olan zabitlərin ehtiyata buraxılma qaydalarına dəyişiklik edilir

Bu gün, 15:28

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:08

Sumqayıt və Ucarda oğurluqlar edən dəstə üzvləri saxlanılıb

Bu gün, 13:56

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

Bu gün, 13:35

Dövlət Başçısı: Üçüncü Milli Şəhərsalma Forumunun Xankəndidə keçirilməsi xüsusi məna daşıyır

Bu gün, 13:19

İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

Bu gün, 13:18

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 13:17

Azərbaycanla Braziliya arasında təhsil üzrə Saziş təsdiq edilib - FƏRMAN

Bu gün, 13:12

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

Bu küçədə içməli su və kanalizasiya xətləri yenilənir - VİDEO

Bu gün, 13:03

İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotik tərkibli həblərin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:43

Xırdalanda gəncin qətlə yetirilməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:19

Müasir qida əlavələrinin Qadın sağlamlığında rolu

Bu gün, 12:00

Yelo Bank 3-cü rübü də mənfəətlə başa vurub

Bu gün, 11:27
Bütün xəbərlər