 İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

12:16 - Bu gün
İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 16-da Niderland Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Marian de Yonqun etimadnaməsini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi.

Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu dedi. Kopenhagendə Niderland Krallığının Baş naziri Dik Sxof ilə görüşünü xatırladan Prezident İlham Əliyev həmin görüş əsnasında tərəfdaşlığımızın müxtəlif aspektlərinin müzakirə olunduğunu vurğuladı, bir çox sahədə əməkdaşlığı gücləndirmək barədə razılığın əldə edildiyini bildirdi. Hazırda Niderland şirkətlərinin ölkəmizdə müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərdiyini deyən dövlətimizin başçısı gələcəkdə onların sayının çoxalacağına ümidvar olduğunu ifadə etdi.

Qəbula görə minnətdarlığını bildirən səfir Niderlandın Kralı Villem-Aleksandrın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Niderlandın Kralı və Baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi.

Marian de Yonq ölkəsinin Azərbaycanla siyasi və iqtisadi sahədə güclü əməkdaşlıq etmək niyyətində olduğunu dedi, bunun qarşılıqlı fayda verəcəyinə əminliyini vurğuladı.

Paylaş:
69

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Rəsmi

Dövlət Başçısı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib

Mədəniyyət

Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov vəfat edib

Rəsmi

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Dövlət Başçısı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib

İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Prezident MDB liderlərinin şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Prezident bir qrup dəmir yolu işçisini təltif edib

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Son xəbərlər

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:17

Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn edilib

Bu gün, 15:02

Türkiyənin məşhur “Yabancı damat” serialının “baba”sı ölüb

Bu gün, 14:47

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 13:12

Yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

Sabirabad sakini itkin düşüb

Bu gün, 12:39

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Bu gün, 12:16

“Ad günü” filminin qəhrəmanları 48 ildən sonra görüşüblər - FOTO

Bu gün, 12:13

Dövlət Başçısı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib

Bu gün, 12:11

Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

Bu gün, 11:43

Həbs olunmuş şəxsin Masallıda gizlətdiyi silah tapılıb

Bu gün, 11:18

“Frette” “Life of Quality” 2025-ci il payız-qış kolleksiyasını təqdim edir

Bu gün, 10:59

Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov vəfat edib

Bu gün, 10:45

Kibertəhlükəsizlik üzrə maarifləndirmə ayında - Dayan, Düşün, Dəqiqləşdir!

Bu gün, 10:28

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 10:17

Balaxanıda sursat aşkarlanıb

Bu gün, 10:02

Yol Polisi sükan arxasında telefondan istifadə ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 09:47

İki gün öncə qəzada yaralanan qadın həyatını itirib

Bu gün, 09:20

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Bu gün, 08:57

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:43
Bütün xəbərlər