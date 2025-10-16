 Azərbaycan Prezidenti Fransanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Fransanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

16:01 - Bu gün
Azərbaycan Prezidenti Fransanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 16-da Fransa Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sofi Laqutun etimadnaməsini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib.

Prezident İlham Əliyev Kopenhagendə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla görüşünü xatırladaraq, həmin görüşün nəticəsində ölkələrimiz arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlərin keçmişdə qaldığını deyib. İkitərəfli gündəlikdə yeni dövrün başladığını vurğulayan dövlət başçısı, ilk növbədə, insanlararası və biznes nümayəndələrinin təmaslarının, mədəni, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın bərpasının və inkişaf etdirilməsinin önəminə toxunub.

Səfir də öz növbəsində Azərbaycanla Fransa arasında münasibətlərdə yeni səhifənin açıldığını deyərək, əlaqələrimizin inkişafı üçün səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib.

Görüşdə Azərbaycanla Fransa arasında əlaqələrin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən yüksək texnologiyalar və aerokosmik sahələrdə uğurlu inkişafına toxunulub. Hökumətlərarası Komissiyanın fəaliyyətinin bərpasının əhəmiyyəti vurğulanıb, qardaşlaşmış şəhərlər arasında əlaqələr qeyd edilib, biznes nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin təşkili və müxtəlif layihələrdə Fransa şirkətlərinin iştirakı məsələləri müzakirə olunub.

Azərbaycanla Fransanın enerji sahəsində uğurlu tərəfdaşlığı və bu xüsusda ölkəmizlə “Total” şirkəti arasında əməkdaşlığın önəmi qeyd edilib.

Söhbət zamanı bir çox sahədə münasibətlərimizin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb, əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Paylaş:
88

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Fransanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Bakıda Zəfər Gününə həsr olunmuş hərbi parad keçiriləcək

Rəsmi

Prezident Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərinin etimadnaməsini qəbul edib

Rəsmi

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Fransanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Prezident Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərinin etimadnaməsini qəbul edib

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

Azərbaycan Prezidenti MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbədəki “Millət” sarayında - FOTO

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Prezident MDB liderlərinin şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

Son xəbərlər

“ADV Production”nun icraçı direktoru : "Köhnə tipli reklam qurğularının istifadəsi dövrü başa çatdı"

Bu gün, 19:56

Magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:46

Azərbaycan və Çin həkimləri tarixi əməliyyat keçiriblər - FOTO

Bu gün, 17:37

Hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsizdir

Bu gün, 17:04

Neftçalada qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:41

Azərbaycan Prezidenti Fransanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 16:01

Holcim Azərbaycan “yaşıl məhsullarını” beynəlxalq inşaat sərgisində təqdim edir - FOTO

Bu gün, 15:33

Bakıda Zəfər Gününə həsr olunmuş hərbi parad keçiriləcək

Bu gün, 15:23

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:17

Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn edilib

Bu gün, 15:02

“Yabancı damat” serialının “Memik Dədə”si ölüb

Bu gün, 14:47

Prezident Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərinin etimadnaməsini qəbul edib

Bu gün, 13:50

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 13:12

Yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

Sabirabad sakini itkin düşüb

Bu gün, 12:39

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Bu gün, 12:16

“Ad günü” filminin qəhrəmanları 48 ildən sonra görüşüblər - FOTO

Bu gün, 12:13

Dövlət Başçısı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib

Bu gün, 12:11

Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

Bu gün, 11:43

Həbs olunmuş şəxsin Masallıda gizlətdiyi silah tapılıb

Bu gün, 11:18
Bütün xəbərlər