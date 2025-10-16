 “ADV Production”nun icraçı direktoru : "Köhnə tipli reklam qurğularının istifadəsi dövrü başa çatdı" | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

19:56 - Bu gün
Bakı şəhərində reklam sahəsində texnoloji yeniliklər təkcə biznes üçün deyil, şəhər mühitinin vizual estetikasının qorunması baxımından da önəmli rol oynayır.

FED.az xəbər verir ki, ixtisaslaşmış reklam yayıcısı, 20 ildən çoxdur ki açıq məkanda reklam sahəsində fəaliyyət göstərən “ADV Production”nun icraçı direktoru Hikmət Dadaşovun sözlərinə görə, artıq köhnə tipli reklam qurğularının istifadəsi dövrü başa çatıb və yeni nəsil reklam texnologiyalarına keçid qaçılmazdır.

Hikmət Dadaşov bildirir ki, yeni nəsil reklam qurğuları təkcə texnologiya baxımından müasir deyil, həm də şəhər mühitinə estetik dəyər qatır. Bu qurğular enerjiyə qənaətcil, hava şəraitinə davamlıdır və rəqəmsal idarəetmə sistemləri ilə təchiz olunub.

“Bu texnologiyaların əsas üstünlüklərindən biri uzaqdan idarəetmə imkanlarıdır. Bu, həm texniki xidmət prosesini asanlaşdırır, həm də reklam məzmununu istənilən vaxt yeniləməyə şərait yaradır. Bundan əlavə bir qurğuda eyni anda bir neçə reklamın növbəli şəkildə yayımlanması reklamvericiləri üçün daha çevik və səmərəli imkanlar açır” - deyə Hikmət Dadaşov vurğulayıb.

O həmçinin qeyd edib ki, şirkət Azərbaycan Respublikası Dövlət Reklam Agentliyinin (ADRA) tövsiyyəsi ilə bu üstünlükləri tətbiq edərkən icazə prosesində şəhərin vizual harmoniyasını qorumağa xüsusi diqqət yetirir və ictimai məkanların ümumi estetik görünüşünə müsbət təsir göstərməyə çalışır. Onun fikrincə ADRA-nın bu təşəbbüsü paytaxt və digər böyük şəhərlərdə ictimai məkanların daha nizamlı, gözəl və modern görünməsinə töhfə verəcək. “ADV Production”nun icraçı direktorunun sözlərinə görə, ADRA tərəfindən təşviq olunan bu yeniliklər həm onların, həm də reklamvericilərin ürəyincədir. Onların fikrincə, reklamlarının innovativ və müasir texnoloji monitorlarda yayımlanması sahibkarların fəaliyyətinə dəstəkdir.

30

