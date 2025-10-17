 Kürdəmirdə bağça yanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Kürdəmirdə bağça yanıb

09:28 - Bu gün
Kürdəmirdə bağça yanıb

Kürdəmirdə uşaq bağçası yanıb.

Bu barədə 1news.az-a FHN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, uşaq bağçasının ərazisində 7 m² sahədə taxta tullantıları, bitişik ümumi sahəsi 800 m² (hər mərtəbəsi 400 m²) olan ikimərtəbəli 16 otaqlı bağça binasında iki otağın yanar konstruksiyaları 50 m² sahədə, 2 ədəd pəncərə çərçivəsi, 8 ədəd çarpayı və dam örtüyünün taxta atmaları 25 m² sahədə yanıb.

Bağça binasının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

Paylaş:
98

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Cəmiyyət

Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

Cəmiyyət

Qanunsuz olaraq orden və medallar hazırlayaraq çoxsaylı şəxslərə təqdim etmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri ...

Siyasət

Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

Cəmiyyət

EY İlin İş Adamı 2026 müsabiqəsinə ərizə qəbulu başlayıb

Regionlarda idmanın inkişafı üçün sosial tərəfdaşlıq: Qırmızı Ürəklər Fondu və Cüdo Federasiyası əməkdaşlığa başladı

Göyçayda avtomobil su kanalına düşüb

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Paytaxtda velosiped oğruları saxlanılıb

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

General Rasim Əliyev vəfat etdi

Son xəbərlər

EY İlin İş Adamı 2026 müsabiqəsinə ərizə qəbulu başlayıb

Bu gün, 13:41

Regionlarda idmanın inkişafı üçün sosial tərəfdaşlıq: Qırmızı Ürəklər Fondu və Cüdo Federasiyası əməkdaşlığa başladı

Bu gün, 13:37

Göyçayda avtomobil su kanalına düşüb

Bu gün, 13:06

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

Naftalanda Sağlamlığın Etibarlı Ünvanı — Gashalti Health Hotel - FOTO

Bu gün, 12:00

Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:51

Abşeron rayonunda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:44

Qanunsuz olaraq orden və medallar hazırlayaraq çoxsaylı şəxslərə təqdim etmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər

Bu gün, 11:33

Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollardan aşağı enib

Bu gün, 11:04

Kamaləddin Qafarov: “Gənclərin öz doğma torpaqlarına qayıtmaları qürurverici haldır”

Bu gün, 10:49

Zakir Həsənov Komando hərbi hissəsində olub, tapşırıqlar verib

Bu gün, 10:32

DYP yağışlı havaya görə müraciət edib

Bu gün, 10:17

Leysan yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:14

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 400 dollara yaxınlaşır

Bu gün, 10:07

Bakıda 11-ci sinif şagirdləri arasında bıçaqlanma hadisəsi baş verib

Bu gün, 09:48

Kürdəmirdə bağça yanıb

Bu gün, 09:28

Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

Bu gün, 09:10

İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Bu gün, 09:09

Bu gün Füzulinin işğaldan azad olunmasından beş il ötür

Bu gün, 09:07

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:49
Bütün xəbərlər