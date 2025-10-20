 Zığ dairəsi–Hava Limanı yoluna birləşdirən yanaşma yolları tikilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Zığ dairəsi–Hava Limanı yoluna birləşdirən yanaşma yolları tikilir

17:34 - 20 / 10 / 2025
Zığ dairəsi–Hava Limanı yoluna birləşdirən yanaşma yolları tikilir

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi, eləcə də yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində tədbirlər ardıcıl şəkildə davam etdirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AAYDA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu çərçivədə Suraxanı rayonunun Bahar və Dədə Qorqud qəsəbələrini Zığ dairəsi–Hava Limanı avtomobil yoluna birləşdirən giriş, çıxış və yanaşma yollarının tikintisi işləri həyata keçirilir. Yanaşma yollarının ümumi uzunluğu 1600 metr təşkil edir.

Hazırda layihə üzrə ərazidə qazma və dolğu işləri icra olunur. Texnoloji ardıcıllığa uyğun olaraq növbəti mərhələdə yol əsasının tikintisi və yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işlərinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur.

Layihənin icrası nəticəsində yolboyu hərəkət daha da rahatlaşacaq, yük və sərnişin daşımaları asanlaşacaq, həmçinin Bahar və Dədə Qorqud qəsəbələrinin sakinləri üçün Zığ dairəsi–Hava Limanı yolu ilə birbaşa nəqliyyat bağlantısı təmin ediləcək.

Bununla yanaşı, hazırda Bahar və Dədə Qorqud qəsəbələrini birləşdirən mövcud yolun da təmiri işləri aparılır. Uzunluğu 790 metr olan bu yol üzrə köhnə asfalt-beton örtüyünün frezlənməsi işləri görülür.

Aparılan bütün tikinti işləri “İnşaat Norma və Qaydaları”na uyğun şəkildə və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında həyata keçirilir.

Paylaş:
145

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib

Cəmiyyət

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Cəmiyyət

“Cəfər Cabbarlı-Xətai” istiqamətində qatarların intervalı 5 dəqiqə azaldıldı

Zığ dairəsi–Hava Limanı yoluna birləşdirən yanaşma yolları tikilir

Küləkli hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edilib

Sabirabadda erkən nikahla bağlı araşdırma başlanılıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

“ADV Production”nun icraçı direktoru : "Köhnə tipli reklam qurğularının istifadəsi dövrü başa çatdı"

Bakıda Zəfər Gününə həsr olunmuş hərbi parad keçiriləcək

Azercell “CyberCell Hackathon”a start verir

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

“Cəfər Cabbarlı-Xətai” istiqamətində qatarların intervalı 5 dəqiqə azaldıldı

20 / 10 / 2025, 17:46

Zığ dairəsi–Hava Limanı yoluna birləşdirən yanaşma yolları tikilir

20 / 10 / 2025, 17:34

Küləkli hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edilib

20 / 10 / 2025, 17:23

Sabirabadda erkən nikahla bağlı araşdırma başlanılıb

20 / 10 / 2025, 16:56

İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib

20 / 10 / 2025, 16:35

Azərbaycan Avropa və Asiya arasında mühüm investisiya körpüsünə çevrilir

20 / 10 / 2025, 16:30

Bakıda göldən meyit tapılıb

20 / 10 / 2025, 16:23

BİAF 2025: Festivalın parlaq Kulminasiyası - FOTO

20 / 10 / 2025, 15:57

Bakıda moped oğruları saxlanılıb

20 / 10 / 2025, 15:42

Hərbi prokuror Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi təyinatlıları ilə görüşüb

20 / 10 / 2025, 15:17

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

20 / 10 / 2025, 15:01

ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

20 / 10 / 2025, 14:46

Bakıda evdən 15 min manatlıq oğurluq olub

20 / 10 / 2025, 13:32

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

20 / 10 / 2025, 13:26

DİN qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı əhaliyə çağırış edib

20 / 10 / 2025, 12:56

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

20 / 10 / 2025, 12:44

Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAM

20 / 10 / 2025, 12:02

Kartınızı heç kimə verməyin: pulunuzu itirə, cinayətin qurbanı ola bilərsiniz

20 / 10 / 2025, 11:39

DİM sürücülər üçün növbəti imtahan keçirəcək

20 / 10 / 2025, 11:22

Sarayda qəbiristanlıqda fəhləni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

20 / 10 / 2025, 10:57
Bütün xəbərlər