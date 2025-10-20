 DİN qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı əhaliyə çağırış edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

DİN qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı əhaliyə çağırış edib

12:56 - Bu gün
DİN qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı əhaliyə çağırış edib

Daxili İşlər Nazirliyi qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı növbəti çağırış edib.

Bu barədə 1news.az-a nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, qanunsuz odlu silahların saxlanılması və daşınması cəmiyyət üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Belə silahlar istənilən vaxt qeyri-qanuni məqsədlə istifadə edilərək insan həyatına, sağlamlığına və ağır cinayətlərə səbəb ola bilər:

"Buna görə də daxili işlər orqanları əhali arasında profilaktik izahat işlərini, silahların aşkarlanması və yığılması üçün planlı əməliyyat-axtarış tədbirlərini sistemli şəkildə həyata keçirir və əldə edilən nəticələri ictimaiyyətlə bölüşür".

"Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan əməliyyat və profilaktik tədbirlər nəticəsində 2025-ci ilin 9 ayı ərzində 4181 ədəd odlu silah aşkar olunaraq götürülüb ki, onların da 1126-sı avtomat silahı, 263-ü tapança, 2792-si isə tüfəng olub.

Qanunsuz saxlanılan odlu silahın ehtiyatsızlıqdan və ya diqqətsizlikdən ağır nəticələrə gətirib çıxarmasının və ya cinayətin alətinə çevrilməsinin mənəvi və hüquqi məsuliyyətini dərindən dərk edən bir çox vətəndaş onları könüllü təhvil veriblər. Belə ki, 2025-ci ilin 9 ayı ərzində 3536 ədəd odlu silah vətəndaşlar tərəfindən könüllü olaraq təhvil verilib. Keçirilən əməliyyat tədbirlərilə isə 645 silah aşkar olunaraq götürülüb", - məlumatda bildirilib.

"Qanunsuz saxlanılan odlu silah təhlükə mənbəyidir, hansısa ictimai təhlükəli əməlin törədilməsində alətə çevirilə, faciəyə səbəb ola bilər. Könüllü olaraq polisə təqdim edilən silaha görə isə vətəndaş məsuliyyətə cəlb edilmir. Buna görə də vətəndaşlara müraciət edərək qanunsuz yollarla əldə etdikləri və ya tapdıqları silah-sursatı könüllü olaraq yaxınlıqdakı polis orqanlarına təhvil vermələrini xahiş və tövsiyə edirik. Bu halda həmin şəxs heç bir cinayət məsuliyyəti daşımayacaq və bununla da həm özünü, həm də ailəsini böyük təhlükədən və qanunla müəyyən olunmuş ağır cinayət məsuliyyətindən xilas etmiş olacaq.

Bu vətəndaşlıq nümunəsində cəmiyyətin hər bir üzvünün dəstəyi önəmlidir. Cəmiyyətdə böyük məmnuniyyətə səbəb olan bu tədbirlərə dəstək verən hər bir vətəndaşa təşəkkür edirik", - DİN-in məlumatında vurğulanıb.

Paylaş:
92

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib

Cəmiyyət

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Cəmiyyət

Sabirabadda erkən nikahla bağlı araşdırma başlanılıb

Azərbaycan Avropa və Asiya arasında mühüm investisiya körpüsünə çevrilir

Bakıda göldən meyit tapılıb

BİAF 2025: Festivalın parlaq Kulminasiyası - FOTO

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi və Azərbaycanın yeni inkişaf modeli” mövzusunda panel görüşü keçirilib - FOTO

Azərbaycanda metro istifadəçilərinin sayı azalıb

“ADV Production”nun icraçı direktoru : "Köhnə tipli reklam qurğularının istifadəsi dövrü başa çatdı"

Azərbaycanda cinayətkarlıq, narkomaniya və təhlükəsiz mühitdə yaşamaq hüququ: rəqəmlərdə

Son xəbərlər

Sabirabadda erkən nikahla bağlı araşdırma başlanılıb

Bu gün, 16:56

İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib

Bu gün, 16:35

Azərbaycan Avropa və Asiya arasında mühüm investisiya körpüsünə çevrilir

Bu gün, 16:30

Bakıda göldən meyit tapılıb

Bu gün, 16:23

BİAF 2025: Festivalın parlaq Kulminasiyası - FOTO

Bu gün, 15:57

Bakıda moped oğruları saxlanılıb

Bu gün, 15:42

Hərbi prokuror Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi təyinatlıları ilə görüşüb

Bu gün, 15:17

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:01

ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

Bu gün, 14:46

Bakıda evdən 15 min manatlıq oğurluq olub

Bu gün, 13:32

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Bu gün, 13:26

DİN qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı əhaliyə çağırış edib

Bu gün, 12:56

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 12:02

Kartınızı heç kimə verməyin: pulunuzu itirə, cinayətin qurbanı ola bilərsiniz

Bu gün, 11:39

DİM sürücülər üçün növbəti imtahan keçirəcək

Bu gün, 11:22

Sarayda qəbiristanlıqda fəhləni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 10:57

Sabah pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 10:46

Azercell-in təşəbbüsü ilə yaradılan “Qadın Dəstək Xətti” son 3 ay ərzində 1094 müraciət qeydə alıb

Bu gün, 10:35

Kamaləddin Qafarov: “Zəngilan Böyük Qayıdışın rəmzi, tarixin ədalətinin təntənəsidir”

Bu gün, 10:23
Bütün xəbərlər