 Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları ötüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları ötüb

09:55 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları ötüb

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan neftinin qiyməti artıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 1,05 ABŞ dolları və ya 1,68% artaraq 63,45 ABŞ dolları təşkil edib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 62,4 ABŞ dolları idi.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

Paylaş:
101

Aktual

Müsahibə

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Cəmiyyət

Tələbənin dabaq xəstəliyinə yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil - Nazirlik

Rəsmi

İlham Əliyev Macarıstanın Baş nazirini təbrik edib

İqtisadiyyat

Gələn ildən sosial yardım nə qədər artacaq? - Deputat açıqladı

Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları ötüb

Dünya bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artır

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti 62 dollardan aşağı enib

Dəmiryol Muzeyində “Qara qızılın saldığı dəmir yollar” sərgisi açılıb - FOTO

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4200 dollara düşüb

ADY: Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edilir

Son xəbərlər

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:07

Daha 4 ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Altı Azərbaycan vətəndaşı Suriyadan ölkəyə gətirilib

Bu gün, 14:08

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Bu gün, 13:05

Şəmkirdə maskalı şəxs ev sahibinə xəsarət yetirərək pulunu ələ keçirib

Bu gün, 12:51

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

“Play10” – Azərbaycanın ən böyük əyləncə parkları şəbəkəsi yeni abunəlik xidmətini təqdim edir

Bu gün, 12:16

Daha bir məktəb direktoru işdən azad edilib

Bu gün, 12:05

Tələbənin dabaq xəstəliyinə yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil - Nazirlik

Bu gün, 11:47

Deputat: Azərbaycan-Ermənistan dialoqu sülhə real töhfə verə bilər

Bu gün, 11:32

Oğuzda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 11:24

İlham Əliyev Macarıstanın Baş nazirini təbrik edib

Bu gün, 11:12

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına həsr olunmuş “Şövkət” filmi təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 11:10

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan sülhün reallaşmasına əlverişli şərait yaradıb”

Bu gün, 11:09

İrandan Azərbaycana narkotik tərkibli həblərin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 11:02

Füzulidə ev yanıb

Bu gün, 10:49

Gələn ildən sosial yardım nə qədər artacaq? - Deputat açıqladı

Bu gün, 10:34

Bütün sosial ödənişlər sabah ödəniləcək

Bu gün, 10:18

Bakıda yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxdı - KTM-də əməliyyat - FOTO

Bu gün, 09:57

Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları ötüb

Bu gün, 09:55
Bütün xəbərlər