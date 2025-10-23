“Play10” – Azərbaycanın ən böyük əyləncə parkları şəbəkəsi yeni abunəlik xidmətini təqdim edir
Azərbaycanın ən böyük əyləncə parkları şəbəkəsi Play10 öz istifadəçilərinə yeni abunəlik xidmətini təqdim edir.
Artıq Play10 abunəçiləri Bakıda yerləşən 10-dan çox fərqli əyləncə parkını limitsiz şəkildə ziyarət edə biləcəklər.
Yeni abunəlik paketi ailələrə sərfəli qiymətlərlə fasiləsiz əyləncə imkanı yaradır:
- 1 aylıq abunə – 60 manat
- 6 aylıq abunə – cəmi 300 manat (aylıq 50 manat)
Bu xidmət, uşaqları ilə birlikdə keyfiyyətli və təhlükəsiz şəkildə vaxt keçirmək istəyən ailələr üçün mükəmməl seçimdir. Abunəçilər aşağıdakı 12 parkı limitsiz ziyarət edə bilərlər:
Kinderland, Kinderland Shuvelan Mini, Hello Park, Kid City, Laser Tag, Slide, Macəra Adası, Bono Bourg, Motor City, Sweet City, Builder City, Kids Club.
Play10 abunəliyi uşaqlara müxtəlif əyləncəli fəaliyyətlərdən zövq almaq, hər bir parkda yeni təcrübələr qazanmaq imkanı yaradır. Fərqli parklar arasında sərbəst keçid etməklə, həm ailələr, həm də gənclər üçün əyləncə dünyası daha da rəngarəngləşir.
Play10 haqqında
Play10 – Azərbaycanın ən böyük əyləncə parkları şəbəkəsidir. Şirkət 10-dan çox parkda uşaqlar və ailələr üçün unikal, təhlükəsiz və əyləncəli fəaliyyətlər təqdim edir. Yüksək xidmət səviyyəsi və müxtəlif yaş qruplarına uyğun təcrübələrlə Play10 hər kəsə unudulmaz anlar yaşadır.
