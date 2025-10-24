“Sputnik Azərbaycan”ın həbsdə olan şef redaktoru ev dustaqlığına buraxılıb
Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) “Rossiya Seqodnya" İnformasiya Agentliyinin Bakı filialında (“Sputnik Azərbaycan”) keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılan “Rossiya Seqodnya" İnformasiya Agentliyinin Bakı filialının (“Sputnik Azərbaycan”) şef redaktoru Yevgeniy Belousov barəsində qərar verilib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Yevgeniy Belousov barəsində 3 aylıq ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib.
Bununla bağlı bu gün Xətai rayon məjhkəməsində qərar qəbul olunub.
