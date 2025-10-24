“The Central Point Hotel” — Bakının mərkəzində istirahət və iş üçün ideal ünvan - FOTO
Bakı hər gün dəyişir, böyüyür və parlayır.
Şəhərin enerjisini hiss etmək, onun ritmi ilə ayaqlaşmaq və eyni zamanda sakitlik tapmaq hər bir səyahətçinin arzusudur.
The Central Point Hotel məhz bu balansı qorumaq üçün yaradılıb — burada paytaxtın dinamik atmosferi ilə rahatlığın harmoniyası qovuşur.
Hotelin strateji yerləşməsi onun əsas üstünlüklərindən biridir. Heydər Əliyev Mərkəzinə bir neçə dəqiqəlik məsafə, otaqlardan açılan şəhər mənzərəsi və İçərişəhər, Dənizkənarı Bulvar, ticarət mərkəzləri və səfirliklərə asan çıxış qonaqlara həm iş, həm də istirahət üçün ideal şərait yaradır.
İstər iş görüşləri, istər şəhəri kəşf etmək üçün səfər edin — The Central Point Hotel Bakının mərkəzində rahatlığınız üçün doğru ünvandır.
The Central Point Hotel-də hər otaqda sakitlik, rahatlıq və məhsuldarlıq üçün bütün şərait yaradılıb: yumşaq çarpayılar, geniş iş masası, yüksək sürətli Wi-Fi, kondisioner və 24/7 xidmət göstərən peşəkar komanda. Səhər yeməklərində təqdim olunan yerli dadlar, səliqəli mühit və diqqətli xidmət qonaqlara ev rahatlığını beynəlxalq səviyyədə xidmətlə birləşdirən unikal təcrübə bəxş edir.
The Central Point Hotel sadəcə bir hotel deyil — paytaxtın ritmini hiss edərək dincəlmək və özünlə qalmaq üçün yaradılmış məkandır.
Bir iş görüşündən sonra isti qəhvənizi içərək dincəlmək, səyahət gününün sonunda pəncərədən şəhərin işıqlarına baxmaq, ya da sadəcə sakit atmosferin dadını çıxarmaq üçün burası ən doğru ünvandır.
Hotelin yerləşməsi və infrastrukturu onu korporativ qonaqlar üçün mükəmməl seçimə çevirir.
Hava limanına yaxın məsafə, əsas ofislərə rahat çıxış, və çevik xidmət sayəsində hər bir iş səfəri səmərəli və rahat keçəcək.
The Central Point Hotel — iş və istirahət arasında balans axtaranların seçimidir.
Ətraflı məlumat və rezervasiya üçün:
📱 *5445 ☎️ +99412 504 09 09
Reklam hüququnda