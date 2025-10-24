 “The Central Point Hotel” — Bakının mərkəzində istirahət və iş üçün ideal ünvan - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“The Central Point Hotel” — Bakının mərkəzində istirahət və iş üçün ideal ünvan - FOTO

12:00 - Bu gün
“The Central Point Hotel” — Bakının mərkəzində istirahət və iş üçün ideal ünvan - FOTO

Bakı hər gün dəyişir, böyüyür və parlayır.

Şəhərin enerjisini hiss etmək, onun ritmi ilə ayaqlaşmaq və eyni zamanda sakitlik tapmaq hər bir səyahətçinin arzusudur.
The Central Point Hotel məhz bu balansı qorumaq üçün yaradılıb — burada paytaxtın dinamik atmosferi ilə rahatlığın harmoniyası qovuşur.

Hotelin strateji yerləşməsi onun əsas üstünlüklərindən biridir. Heydər Əliyev Mərkəzinə bir neçə dəqiqəlik məsafə, otaqlardan açılan şəhər mənzərəsi və İçərişəhər, Dənizkənarı Bulvar, ticarət mərkəzləri və səfirliklərə asan çıxış qonaqlara həm iş, həm də istirahət üçün ideal şərait yaradır.
İstər iş görüşləri, istər şəhəri kəşf etmək üçün səfər edin — The Central Point Hotel Bakının mərkəzində rahatlığınız üçün doğru ünvandır.

The Central Point Hotel-də hər otaqda sakitlik, rahatlıq və məhsuldarlıq üçün bütün şərait yaradılıb: yumşaq çarpayılar, geniş iş masası, yüksək sürətli Wi-Fi, kondisioner və 24/7 xidmət göstərən peşəkar komanda. Səhər yeməklərində təqdim olunan yerli dadlar, səliqəli mühit və diqqətli xidmət qonaqlara ev rahatlığını beynəlxalq səviyyədə xidmətlə birləşdirən unikal təcrübə bəxş edir.

The Central Point Hotel sadəcə bir hotel deyil — paytaxtın ritmini hiss edərək dincəlmək və özünlə qalmaq üçün yaradılmış məkandır.
Bir iş görüşündən sonra isti qəhvənizi içərək dincəlmək, səyahət gününün sonunda pəncərədən şəhərin işıqlarına baxmaq, ya da sadəcə sakit atmosferin dadını çıxarmaq üçün burası ən doğru ünvandır.

Hotelin yerləşməsi və infrastrukturu onu korporativ qonaqlar üçün mükəmməl seçimə çevirir.
Hava limanına yaxın məsafə, əsas ofislərə rahat çıxış, və çevik xidmət sayəsində hər bir iş səfəri səmərəli və rahat keçəcək.
The Central Point Hotel — iş və istirahət arasında balans axtaranların seçimidir.

Ətraflı məlumat və rezervasiya üçün:

📱 *5445 ☎️ +99412 504 09 09

🌐 www.centralpoint.az.

Reklam hüququnda

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Cəmiyyət

Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb

Müsahibə

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Ov qaydalarını pozan şəxslər saxlanılıb

MİQ müsabiqəsində iştirakın hansı hallarda ödənişli olacağı müəyyənləşir

Abşeron rayonunda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanılıblar

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

HONOR Azərbaycanda bazar payını və tanınma səviyyəsini artırmağa davam edir - FOTO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Tələsin və indi qoşulun! 100 000 nəfər Toyota Corolla və yüzlərlə bonus qazanmaq şansı əldə etdi

Azərbaycanda metro istifadəçilərinin sayı azalıb

Son xəbərlər

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Bu gün, 16:31

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Bu gün, 16:15

Ov qaydalarını pozan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:13

MİQ müsabiqəsində iştirakın hansı hallarda ödənişli olacağı müəyyənləşir

Bu gün, 15:54

Abşeron rayonunda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 15:44

Azərbaycanın paralimpiya çempionu dünya reytinqində liderliyini qoruyur

Bu gün, 15:35

Azərbaycan Pakistanda keçirilən Regional Nəqliyyat Nazirləri konfransında təmsil olunur

Bu gün, 15:17

Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Xocalı soyqırımının şahidi olmuş zərərçəkmişin ifadəsi elan edilib

Bu gün, 14:59

Dövlət Xidmətinin Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əməkdaşı vəfat etdi

Bu gün, 14:48

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Bu gün, 14:37

Şuşanın İƏT-in turizm paytaxtı elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib

Bu gün, 14:18

“Eternity – 2025” təliminin “Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü” keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:08

Növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:55

“Sputnik Azərbaycan”ın həbsdə olan şef redaktoru ev dustaqlığına buraxılıb

Bu gün, 13:30

Yardımlıda avtomobil yolunun təmirinə 2 milyon manat ayrılıb

Bu gün, 13:06

Polis Akademiyasında interaktiv dərslər təşkil olunub

Bu gün, 12:53

Paytaxtın Ələsgər Qayıbov küçəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:43

Bakıda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:28

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:22

Nümayəndəlik: Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib - FOTO

Bu gün, 12:21
Bütün xəbərlər