Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib
ADY artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 1 noyabrda Bakı-Ağstafa, 2 noyabrda isə Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edib.
Bu barədə 1news.az-a ADY-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, eyni zamanda, bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər etmək mümkdündür.
“Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya “ADY Mobile” tətbiqindən əldə etmək olar”, - məlumatda qeyd edilib.
