 Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

15:39 - Bu gün
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

ADY artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 1 noyabrda Bakı-Ağstafa, 2 noyabrda isə Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edib.

Bu barədə 1news.az-a ADY-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, eyni zamanda, bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər etmək mümkdündür.

“Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya “ADY Mobile” tətbiqindən əldə etmək olar”, - məlumatda qeyd edilib.

Paylaş:
46

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib

Rəsmi

Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

Siyasət

Ramiz Mehdiyevin Rusiyaya yazdığı məktub üzə çıxıb - FOTOFAKT

Cəmiyyət

Paytaxtda evdən 15500 manat oğurlanıb

Şabranda ağacların kəsilməsi araşdırılır

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Nəzrin Mansurlunun ölümünə görə həbs olunan həkimin cəzasının ağırlaşdırılması istənilir

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Wolt Rewards: Hər sifarişi daha faydalı edən yeni loyallıq proqramı

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

HONOR Azərbaycanda bazar payını və tanınma səviyyəsini artırmağa davam edir - FOTO

Son xəbərlər

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

Bu gün, 17:01

Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib

Bu gün, 16:39

Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

Bu gün, 16:35

Ramiz Mehdiyevin Rusiyaya yazdığı məktub üzə çıxıb - FOTOFAKT

Bu gün, 16:34

Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

Bu gün, 16:32

Paytaxtda evdən 15500 manat oğurlanıb

Bu gün, 16:31

Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri geri çağırılıb, Prezident yeni səfir təyin edib

Bu gün, 16:30

Şabranda ağacların kəsilməsi araşdırılır

Bu gün, 15:43

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 15:39

Nəzrin Mansurlunun ölümünə görə həbs olunan həkimin cəzasının ağırlaşdırılması istənilir

Bu gün, 15:28

Yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:21

Ramada Plaza Gence – Gəncənin yeni Xəmsəsi, Azərbaycanın qonaqpərvərlik xəritəsində yeni səhifə - FOTO

Bu gün, 14:09

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 13:25

Daha 16 itkin şəhidimiz dəfn ediləcək - FOTO

Bu gün, 12:59

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş 81,5 milyon manatı leqallaşdıran 30 nəfərdən ibarət dəstə tutulub

Bu gün, 12:26

Kəlbəcərdə ağac kəsilməsi faktı üzrə araşdırma aparılır

Bu gün, 12:08

Yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:28

Azər Maqsudova hökm oxunub

Bu gün, 11:07

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər