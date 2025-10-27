 Keşlədə tikinti materialları yığılmış yer yanıb - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Keşlədə tikinti materialları yığılmış yer yanıb - VİDEO

09:33 - Bu gün
Keşlədə tikinti materialları yığılmış yer yanıb - VİDEO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi ərazisində tikinti materiallarının yanması barədə məlumat daxil olub.

Bu barədə 1news.az-a nazirlikdən bildirilib.

Qeyd edilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 400 kv.m olan talvar altına yığılmış tikinti materialları 150 kv.m sahədə və yaxınlıqda dayanmış "Mercedes" markaklı minik avtomobilinin salon hissəsi qismən yanıb.

Tikinti materialları və avtomobilin qalan hissəsi, ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

Paylaş:
47

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Prezident Kasım-Jomart Tokayevi və Qazaxıstan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Ermənistanın Bərdədə törətdiyi növbəti terrordan 5 il ötür

Cəmiyyət

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Cəmiyyət

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Cəmiyyət

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

DİN sürücü və piyadalara müraciət edib

Keşlədə tikinti materialları yığılmış yer yanıb - VİDEO

Ermənistanın Bərdədə törətdiyi növbəti terrordan 5 il ötür

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Tələsin və indi qoşulun! 100 000 nəfər Toyota Corolla və yüzlərlə bonus qazanmaq şansı əldə etdi

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Xocalı məktəbinin məzunlarının ilk görüşü keçirilib - FOTO

Azərbaycanda soyuq qəhvə istehsalına başlanılıb

Son xəbərlər

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:43

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşır

Bu gün, 10:28

DİN sürücü və piyadalara müraciət edib

Bu gün, 10:02

Keşlədə tikinti materialları yığılmış yer yanıb - VİDEO

Bu gün, 09:33

Ermənistanın Bərdədə törətdiyi növbəti terrordan 5 il ötür

Bu gün, 09:16

FHN dağlıq ərazidə köməksiz qalan şəxsi xilas edib

Bu gün, 08:57

Paytaxtda 11 istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur

Bu gün, 08:45

“Zəfər rəqsi” filminin qala-premyerası keçirilib - FOTO

26 / 10 / 2025, 11:34

Türkiyədə Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib

25 / 10 / 2025, 18:24

Sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə dələduzluqda şübhəli şəxs saxlanılıb

25 / 10 / 2025, 17:34

Leysan, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

25 / 10 / 2025, 17:12

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

25 / 10 / 2025, 16:48

Bayırşəhərdə tarixi mədəniyyət abidələrinin mövcud vəziyyəti açıqlanıb

25 / 10 / 2025, 16:35

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

25 / 10 / 2025, 16:23

İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək

25 / 10 / 2025, 16:22

“ABB Invest” ilə gələcəyə investisiya: UNEC tələbələri üçün təcrübə və karyera fürsətləri!

25 / 10 / 2025, 15:48

Bakı Dövlət Sirki iki illik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib

25 / 10 / 2025, 14:22

Xocalı məktəbinin məzunlarının ilk görüşü keçirilib - FOTO

25 / 10 / 2025, 14:11

Onlayn qumar oyunlarında bank kartlarının alqı‑satqısını həyata keçirən dəstə üzvləri saxlanıb - VİDEO

25 / 10 / 2025, 13:51

Şirvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

25 / 10 / 2025, 13:34
Bütün xəbərlər