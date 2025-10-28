Vaxt hələ var! TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!
“TESS” çayı çoxsaylı hədiyyələrlə “Zövqünüzə uyğun hədiyyələri seçin” adlı lotereya və bonus proqramını davam etdirir.
Hər ay unikal çay sevərləri arasında 10 hədiyyə oynanılır:
Apple iPhone 16 smartfonu, Kontakt Home hədiyyə kartları (200 AZN dəyərində), səyahət hədiyyə kartları (200 AZN dəyərində) və fitnes klubuna abunəliklər.
Qaliblər tam təsadüfi seçim yolu ilə müəyyən olunacaq, lakin kampaniyada iştirak edən hər kəs avtomatik olaraq TESS Klubunun üzvü olur. Hər qeydiyyatdan keçmiş qəbz sizə ballar qazandırır və bu balları kampaniya müddətində hədiyyələrə dəyişmək mümkündür. Beləliklə, hər yeni alışla qazanmaq şansınız artır.
Növbəti uduşlar 19 noyabr 2025, 18 dekabr 2025 və 15 yanvar 2026 tarixlərində keçiriləcək. Bu mərhələlərdə TESS çayı alıb qəbzlərini müvafiq dövrlərdə www.tess-club.az saytda qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar iştirak edəcək.
İştirak şərtlərinin tam mətni www.tess-club.az saytında dərc olunub. Bütün suallar üçün Whatsapp dəstək xətti: +994 99 820 68 20
“TESS” çay brendinin lotereyası çərçivəsində 22 oktyabr tarixində, 10 sentyabr – 07 oktyabr 2025 dövründə www.tess-club.az saytında qəbzlərini qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar arasında üçüncü tiraj keçirilib.
Tirajın nəticələrinə əsasən 10 qalib müəyyən olunub:
📱 Apple iPhone 16 smartfonu
Larisa Yeliseyeva (Qəbzin ID nömrəsi BEg3FZ8XtZBP)
💳 200 AZN dəyərində Kontakt Home hədiyyə kartı
1. Aysel Bayramlı (İD номер чека 8R71KszJRpc9)
2. Nəzrin Əsədova (İD номер чека AW7pR95JQXBc)
3. Niqər Səfərli (İD номер чека 7yzLVyyrZJLY)
✈️ 200 AZN-lik səyahət hədiyyə kartı
1. Vugar Qaziyev (İD номер чека 9a9qCSzNxvS1)
2. Xəyyəm Rəsulov (İD номер чека 6uQuonp1eKvm)
3. Elbəniz Həciyeva (İD номер чека 5U7uDvbVmafz)
💪 1 aylıq fitness klub abunəliyi
1. Elçin Abdurahmanov (İD номер чека 6sAobVzPAp1y)
2. Ramina Əliyeva (İD номер чека NHLQcDo8yLkL)
3. Masid Hasanli (İD номер чека 8GSSfNFk6NGa)
TESS Kluba qoşulun və hədiyyələr qazanın!
Reklam hüququnda