 Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Abdulla Quliyev dəfn olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Abdulla Quliyev dəfn olunub

12:02 - Bu gün
Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Abdulla Quliyev dəfn olunub

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 33 il sonra tapılan şəhid Abdulla Novruz oğlu Quliyev dəfn olunub.

1news.az-ın "Report"a istinadən məlumatına görə, Bakı şəhəri Yasamal rayonunda onun ailə üzvlərinə məxsus evdə baş tutan vida mərasimindən sonra şəhidin nəşinin qalıqları Abşeron rayonu Saray qəsəbəsindəki qəbiristanlıqda torpağa tapşırılıb.

Dəfn mərasimində mərhumun yaxınları, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

Paylaş:
67

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İmişlidə “Promalt” MMC-nin arpa emalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Şəhid Mübariz Şahmurovun nəşinin qalıqları Keşlədə dəfn olunub

Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Lətif Şahhüseynovun qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

Siyasət

Preizdent Sabirabad Sənaye Məhəlləsində “Fırtına Su Sistemləri” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) su filtrlərinin istehsalı ...

Cəmiyyət

Şəhid Mübariz Şahmurovun nəşinin qalıqları Keşlədə dəfn olunub

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Lətif Şahhüseynovun qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Abdulla Quliyev dəfn olunub

DİN: 45 cinayətin açılması təmin edilib

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

“Play10” – Azərbaycanın ən böyük əyləncə parkları şəbəkəsi yeni abunəlik xidmətini təqdim edir

Wolt Rewards: Hər sifarişi daha faydalı edən yeni loyallıq proqramı

Rəhman Hacıyev Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib - FOTO

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Son xəbərlər

Brüsseldə qərbi azərbaycanlıların doğma torpaqlarına qayıdış hüququna dair konfrans keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:23

Şəhid Mübariz Şahmurovun nəşinin qalıqları Keşlədə dəfn olunub

Bu gün, 13:14

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Lətif Şahhüseynovun qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 13:11

Prezident İlham Əliyev İmişlidə “Promalt” MMC-nin arpa emalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:30

Preizdent Sabirabad Sənaye Məhəlləsində “Fırtına Su Sistemləri” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) su filtrlərinin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 12:06

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Abdulla Quliyev dəfn olunub

Bu gün, 12:02

İlham Əliyev Sabirabadda pambıq emalı zavodunun fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 11:31

Prezident Sabirabad Sənaye Məhəlləsində “Azera Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) toxum istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 11:30

Dövlət Başçısı Çexiya Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 11:21

İlham Əliyev Sabirabadda aqrokimyəvi vasitələrin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 11:06

DİN: 45 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 10:54

Pakistan İslam Respublikası Senatının sədri Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 10:08

Vaxt hələ var! TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Bu gün, 10:06

Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb

Bu gün, 09:58

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4000 dollardan aşağı enib

Bu gün, 09:44

Azərbaycan BMT-nin “Kibercinayətkarlığa qarşı” Konvensiyasını imzalayıb

Bu gün, 09:35

Xocavəndin Qırmızı bazar qəsəbəsi və Sos kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Bu gün, 09:18

Türkiyədəki zəlzələdə yaralananların sayı açıqlandı

Bu gün, 08:56

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:44

Daxili işlər naziri sıra baxışı keçirib

27 / 10 / 2025, 17:45
Bütün xəbərlər