Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Abdulla Quliyev dəfn olunub
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 33 il sonra tapılan şəhid Abdulla Novruz oğlu Quliyev dəfn olunub.
1news.az-ın "Report"a istinadən məlumatına görə, Bakı şəhəri Yasamal rayonunda onun ailə üzvlərinə məxsus evdə baş tutan vida mərasimindən sonra şəhidin nəşinin qalıqları Abşeron rayonu Saray qəsəbəsindəki qəbiristanlıqda torpağa tapşırılıb.
Dəfn mərasimində mərhumun yaxınları, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
