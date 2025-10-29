 BƏƏ, Kanada və Avropada işə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxslər saxlanılıblar - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

BƏƏ, Kanada və Avropada işə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxslər saxlanılıblar - VİDEO

12:49 - Bu gün
BƏƏ, Kanada və Avropada işə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxslər saxlanılıblar - VİDEO

İnsanları xaricdə işə düzəltmək vədi ilə aldadan şəxslər saxlanılıblar.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 22-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları insanları xaricdə işə düzəltmək adı altında dələduzluq edərək aldatmaqda şübhəli bilinən 26 yaşlı Yusif Abdullayev və 24 yaşlı Emil Malayevi saxlayıblar.

Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslər Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən ticarət mərkəzlərinin birində ofis icarəyə götürərək xaricdə iş elanları verməyə başlayıblar. Onlar zərərçəkənləri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Kanada və Avropa ölkələrində müxtəlif vəzifələrdə işlə təmin edəcəkləri vədini verərək aldadıblar.

Y.Abdullayev və E.Malayev bu yolla 20-dən çox zərərçəkənin müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərini ələ keçiriblər.

Faktlarla bağlı Nəsimi RPİ-də dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
67

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Rotterdam Konvensiyasına qoşulub

Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Rəfael Abbasovla vida mərasimi keçirilib

Cəmiyyət

I Qarabağ müharibəsinin şəhidi ilə vida mərasimi keçirilib

Rəsmi

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Qax rayonunda Axar-Baxar Milli Parkının açılış mərasimində iştirak ediblər - FOTO

Cəmiyyət

Bakıda “Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət” adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

m10 ilə Binance əməliyyatları – manatla, təhlükəsiz, vasitəçisiz!

Astarada hamilə qadının toyundan sonra ölməsinin səbəbi açıqlandı

BƏƏ, Kanada və Avropada işə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxslər saxlanılıblar - VİDEO

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Deputat: Azərbaycan-Ermənistan dialoqu sülhə real töhfə verə bilər

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Qubadlının azad olunmasından 5 il ötür

Dövlət Xidmətinin Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əməkdaşı vəfat etdi

Son xəbərlər

Bakıda “Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət” adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

Bu gün, 14:48

m10 ilə Binance əməliyyatları – manatla, təhlükəsiz, vasitəçisiz!

Bu gün, 14:18

Astarada hamilə qadının toyundan sonra ölməsinin səbəbi açıqlandı

Bu gün, 14:14

Azərbaycan Rotterdam Konvensiyasına qoşulub

Bu gün, 14:10

BƏƏ, Kanada və Avropada işə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxslər saxlanılıblar - VİDEO

Bu gün, 12:49

Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Rəfael Abbasovla vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 12:29

I Qarabağ müharibəsinin şəhidi ilə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 12:26

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:25

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Qax rayonunda Axar-Baxar Milli Parkının açılış mərasimində iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 12:17

Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollara enib

Bu gün, 11:56

“Lladró”dan Qarabağ atı heykəllərinin məhdud saylı seriyası - FOTO

Bu gün, 11:35

“Herend” Azərbaycan üçün Zəfər Günü münasibətilə xüsusi kolleksiya ərsəyə gətirib - FOTO

Bu gün, 11:29

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 11:21

Mehriban Əliyeva Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 11:03

Ağdaşda ilk dəfə “Heyva Festivalı” keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:46

DİN kiberdələduzluqla bağlı xəbərdarlıq edib - VİDEO

Bu gün, 10:27

Ceyhun Bayramov Omanın Kral Ofisinin naziri ilə görüşüb

Bu gün, 10:14

Ağdərədə betonqarışdıran maşın aşıb, sürücü ölüb

Bu gün, 09:53

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti azalıb

Bu gün, 09:44

İlham Əliyev Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 09:18
Bütün xəbərlər