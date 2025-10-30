 Şəkidə qəza olub, bir nəfər avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Şəkidə qəza olub, bir nəfər avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb

17:46 - Bu gün
Şəkidə qəza olub, bir nəfər avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb

Şəki rayonunun Orta Zəyzid kəndi ərazisində yol-nəqliyyat qəzasının baş verib, vətəndaşın avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Şəki Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri cəlb edilib.

Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, “Shaolin SLG 6602” markalı mikroavtobusun yoldan çıxaraq ağaca çırpılması nəticəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib və sürücü deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.

Xilasedicilər xüsusi vasitələrin köməyi ilə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü, 1990-cı il təvəllüdlü Məmmədov Famil Namiq oğlunu xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.

