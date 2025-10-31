 “Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu

17:35 - Bu gün
“Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu

Hər il ənənəvi olaraq PAŞA Qrup şirkətlərinin əməkdaşlarının sinerjisini gücləndirmək və korporativ dəyərlərə sadiqliyini təşviq etmək məqsədilə keçirilən “Xəmsə” birlik yarışının qala gecəsi baş tutdu.

PAŞA Holdinq və Kapital Bank-ın təşkilatçılığı ilə keçirilən bu müsabiqə PAŞA Holdinq və onun strateji aktivlərində icra olunan layihələrin beş əsas korporativ dəyərə – “Dürüstlük”, “Sahibkarlıq ruhu”, “Keyfiyyət”, “Əməkdaşlıq” və “Gəlirliliyə” uyğunluğunu və onlara verdiyi töhfəni müəyyən edən ən böyük korporativ yarışmadır.

30 Oktyabr 2025-ci il tarixində keçirilən qala gecəsinin açılış nitqi PAŞA Holdinq-in Baş İcraçı direktoru Cəlal Qasımov tərəfindən edildi.

Builki yarışmada Kapital Bank iki layihə ilə qalibiyyət əldə etdi. Belə ki, işəgötürən brendi olaraq böyük nüfuza sahib olan şirkət həm “Əməkdaşlıq” dəyəri üzrə əməkdaşların daxili kommunikasiyası üçün bütün imkanlara sahib olan “360 İntranet Portal” layihəsi, həm də “Keyfiyyət” dəyəri üzrə “Müştəri Şikayətlərinin İdarə olunmasında İnnovativ Transformasiya” layihəsi ilə mükafat qazandı. Qrupdaxili səsvermənin yekun nəticələrinə əsasən builki “Xəmsə” bilik yarışının qalibləri arasında PAŞA Bank iki, PAŞA Sığorta iki, PAŞA Həyat Sığorta isə bir layihə ilə yer aldılar.

Tədbirin ən yaddaqalan məqamlarından biri isə Kapital Bank-ın İdarə Heyətinin sədri, Baş İcraçı direktor Fərid Hüseynovun “Gəlirlilik” dəyəri üzrə qalibləri elan edərkən səsləndirdiyi fikir oldu: “Gəlirlilik hər bir CEO-nun ən sevimli sözüdür. Amma bütün dəyərlərimiz – “Dürüstlük”, “Sahibkarlıq ruhu”, “Keyfiyyət”, “Əməkdaşlıq” və “Gəlirlilik” – bir arada olanda hər şey tamamlanır. Elə bu gün burada bir arada olmaq, enerjimizi paylaşmaq və uğurlarımızı qeyd etmək də bunun ən gözəl nümunəsidir”.

Qeyd edək ki, ötən il həyata keçirilən layihələrlə “Xəmsə” birlik yarışına müraciət edən komandaları PAŞA Holdinq və strategi aktivlərin rəhbər şəxslərinin də iştirak etdiyi münsiflər heyəti qarşısında təqdim ediblər. Bütün bu təqdimatlardan sonra qrup daxilində keçirilən açıq səsvermə nəticəsində ən çox səs toplayan layihələr qalib elan edilib.

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi, 118 filialı və 53 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az saytına, 196 Əlaqə Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün – https://kbl.az/prgtk, Birbank kartı sifarişi üçün – https://kbl.az/prcrc.

Reklam hüququnda

Paylaş:
82

Aktual

Rəsmi

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb

Cəmiyyət

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Cəmiyyət

Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib

Cəmiyyət

İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib

Cəmiyyət

Sürət qatarına daş atan yeniyetmələr polis tərəfindən müəyyən edilib

“Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Noyabrda hava necə olacaq? - AYLIQ PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Şirvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Xocalı məktəbinin məzunlarının ilk görüşü keçirilib - FOTO

İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək

Son xəbərlər

Sürət qatarına daş atan yeniyetmələr polis tərəfindən müəyyən edilib

Bu gün, 17:47

Xalq artisti Elmira Rəhimova xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 17:36

“Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu

Bu gün, 17:35

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Bu gün, 17:14

Noyabrda hava necə olacaq? - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 17:05

Qırmızı Ürəklər Fondundan “Zəfər Payı” aksiyası

Bu gün, 16:20

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb

Bu gün, 16:16

Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib

Bu gün, 16:14

iPhone 17 kontakt.az saytında - iPhone 17 vs iPhone 16 – hansı daha yaxşıdır?

Bu gün, 16:12

İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib

Bu gün, 15:42

Növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:19

“Art Weekend” çərçivəsində “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 14:19

Suraxanıda 12 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 14:06

Astarada əvvəllər məhkum olunmuş şəxsdən 27 kq götürülüb

Bu gün, 13:27

“Art Weekend” çərçivəsində Milli İncəsənət Muzeyində sərgi açılıb - FOTO

Bu gün, 13:26

Noyabrın ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

“Art Weekend” təqdim edir: “Şeh. Olmayan Səhər” sərgisi - FOTO

Bu gün, 12:29

BDYPİ piyadalara növbəti dəfə çağırış edib

Bu gün, 12:13

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 11:54

I Qarabağ müharibəsinin iki itkin-şəhidi Xocalıda dəfn olunub

Bu gün, 11:51
Bütün xəbərlər