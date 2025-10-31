 Sürət qatarına daş atan yeniyetmələr polis tərəfindən müəyyən edilib | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

17:47 - Bu gün
Sürət qatarına daş atan yeniyetmələr polis tərəfindən müəyyən edilib.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Lumu İsrəfilli 1news.az-a bildirib ki, oktyabrın 30-da Bakı-Sumqayıt xətti ilə hərəkət edən sürət qatarına Sabunçu rayonu Kürdəxanı qəsəbəsində daşla ziyan vuran şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunublar.

Əməli törədənlər 2010-cu il təvəllüdlü iki yeniyetmə valideynləri ilə Sabunçu Xətt Polis Şöbəsinə dəvət olunublar. Onlar barəsində müvafiq qanunvericiliyə uyğun profilaktik məsuliyyət tədbirləri görülüb.

