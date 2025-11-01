 İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

11:06 - Bu gün
İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Abdelmacid Tebbuna təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, mətndə deyilir:

"Hörmətli cənab Prezident,

Əziz Qardaşım,

Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının milli bayramı – İnqilab Günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda qardaş xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.

Ölkənizin qəhrəmanlıq salnaməsinə qızıl hərflərlə həkk olunmuş bu tarixi gün Əlcəzair xalqının müstəqillik və azadlıq əzminin, sarsılmaz iradəsinin, milli birlik və həmrəyliyinin təcəssümüdür.

Azərbaycan ilə Əlcəzairi ənənəvi dostluq və qardaşlıq münasibətləri birləşdirir. Biz bu münasibətlərin inkişafına, əməkdaşlığımızın genişlənməsinə böyük əhəmiyyət veririk.

İnanıram ki, xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasında istər ikitərəfli qaydada, istərsə də çoxtərəfli müstəvidə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq bundan sonra da birgə səylərimizlə müvəffəqiyyətlə davam edəcəkdir.

Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, qardaş Əlcəzair xalqına daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm".

Paylaş:
83

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Siyasət

Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizindən foto paylaşıb

Cəmiyyət

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Rəsmi

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb

Rəsmi

İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb

Balakənin icra başçısı vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr və sədr müavinləri təyin edib

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib

İlham Əliyev Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib

Azərbaycan Rotterdam Konvensiyasına qoşulub

Dövlət Başçısı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinin sakinlərinə mənzillərin açarlarını təqdim edib

Son xəbərlər

Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizindən foto paylaşıb

Bu gün, 17:21

Naxçıvanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 17:09

Nəsimidə sakinləri narahat edən pozuntular aradan qaldırılıb - VİDEO

Bu gün, 16:47

Bakı metrosunda NFC ödənişlərə başlanılıb

Bu gün, 16:07

Astarada qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 15:42

Allahşükür Paşazadə Vatikanda Roma Papası ilə görüşüb

Bu gün, 15:00

Ötən ay dövlət sərhədini pozan 21 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:19

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:53

Azərbaycanda ilk dəfə meyit donorun ürəyi transplantasiya edilən 19 yaşlı gəncin vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 13:44

Türkiyənin tanınmış aktyoru vəfat edib

Bu gün, 13:04

Ramiz Mehdiyevin xanımı da işdən çıxarıldı

Bu gün, 12:43

Ötən gün qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edildi

Bu gün, 12:23

Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Bu gün, 11:53

Dənizdə qayalıq ərazidə köməksiz qalan balıqçılar xilas ediliblər

Bu gün, 11:32

“TikTok”da saxta elanlar vasitəsilə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:12

İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:06

Bölgələr arasında intensiv hərəkət səbəbindən yol patrul xidmətinin fəaliyyəti intensivləşdirilib

Bu gün, 10:36

Mahir Emrelinin dayısı oğlunun meyiti tapıldı

Bu gün, 10:19

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 4 min dollardan aşağı enib

Bu gün, 10:11

Sürət qatarına daş atan yeniyetmələr polis tərəfindən müəyyən edilib

31 / 10 / 2025, 17:47
Bütün xəbərlər