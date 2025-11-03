 Sabah Bakıda və Abşeronda leysan gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
Sabah Bakıda və Abşeronda leysan gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

12:23 - Bu gün
Sabah Bakıda və Abşeronda leysan gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 4-ü səhərdən 5-i gündüzədək bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində leysan xarakterli olacağı gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Azərbaycanın rayonlarında noyabrın 4-dən 5-i gündüzədək bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur.

