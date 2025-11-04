Mikayıl Cabbarov: Son 5 ildə devalvasiya ilə bağlı risklər görməmişik
"Son 5 ildə devalvasiya ilə bağlı risklər görməmişik".
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında “Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsinin zərfi”nin müzakirəsi zamanı iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov deyib.
Nazir deyib ki, 2015-ci ildə Azərbaycanda devalvasiya yaşanıb: "O zaman baxsaq ki, Dövlət Neft Fondundan nə qədər pulumuz var idi və bu vəsaitdən nə qədər istifadə edirdik, bugünkü rəqəmlərlə müqayisə edilmir. Hazırda xərc siyasətimiz çox məsuliyyətlə həyata keçirilir”.
