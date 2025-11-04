 Bahar Muradova: Azərbaycanda uşaqların hüquq və mənafelərinin qorunması istiqamətində tədbirlər gücləndirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bahar Muradova: Azərbaycanda uşaqların hüquq və mənafelərinin qorunması istiqamətində tədbirlər gücləndirilir

11:00 - Bu gün
Bahar Muradova: Azərbaycanda uşaqların hüquq və mənafelərinin qorunması istiqamətində tədbirlər gücləndirilir

Uşaq strategiyasının icrası ilə əlaqədar olaraq, uşaqların hüquqlarının qorunması sahəsində fəaliyyət göstərən qurumların işində müəyyən dəyişikliklər edilib.

1news.az-ın müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu “Ailə, qadın və uşaq məsələləri media müstəvisində: çağırışlar və perspektivlər” mövzusunda keçirilən mətbuat konfransında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova bildirib.

Onun sözlərinə görə, əvvəllər icra hakimiyyətləri yanında iki ayrı komissiya fəaliyyət göstərirdi:
“Bunlar Qəyyumluq və Himayəçilik orqanı, eləcə də Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və onların hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiya idi. Bu təkrarlanmaya son qoyulub. Dövlət Komitəsinin təklifləri əsasında edilən dəyişikliklər nəticəsində hər iki komissiyanın istiqamətləri birləşdirilərək Uşaqların hüquqlarının qorunması üzrə Komissiya yaradılıb. Bu addım həm struktur, həm də məzmun baxımından doğru və məqsədəuyğun hesab olunur”.

B. Muradova vurğulayıb ki, eyni zamanda Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Komitəsi bazasında Uşaqların hüquqlarının qorunması üzrə Komissiyanın Katibliyi yaradılıb:
“Artıq bu ilin əvvəlindən etibarən Katiblik Dövlət Komitəsinin əməkdaşları hesabına fəaliyyət göstərir”.

Komitə sədri əlavə edib ki, qısa müddət ərzində bu komissiyanın işi və qanunla müəyyən edilmiş vəzifələrin icrası istiqamətində bir çox yeni dəyişikliklər həyata keçirilib:
“Bu dəyişikliklər uşaqların hüquqlarının qorunması sahəsində komissiyaların fəaliyyətini daha da gücləndirəcək. Çünki Dövlət Komitəsi xüsusilə regionlarda fəaliyyət göstərən komissiyaların işini əlaqələndirir, onların təlimlərini, maarifləndirmə işlərini təşkil edir və gündəlik texniki dəstək göstərir,” – deyə Komitə sədri əlavə edib.

Faiqə Məmmədova

Paylaş:
58

Aktual

Reportaj

Tarixi qəbiristanlıq, Bitlis qalası, Botan vadisi və dadlı təamlar - Muş, Bitlis, Siirtdən REPORTAJ

Siyasət

Ceyhun Bayramov Əlcəzairə rəsmi səfərə gedib

Siyasət

Azərbaycan Prezidenti: Bizim dilimiz çox zəngindir və xarici kəlmələrə ehtiyac da yoxdur

Cəmiyyət

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

Cəmiyyət

Maştağa qəsəbəsinin bəzi yerlərində işıq olmayacaq

İctimai iaşə sektoruna vergi güzəştləri olacaq, sadələşmiş vergi limitləri artırılacaq

BDYPİ-dən sürücülərə çağırış: Yük avtomobillərinin idarə olunması maksimum diqqət və məsuliyyət tələb edir

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

“Herend” Azərbaycan üçün Zəfər Günü münasibətilə xüsusi kolleksiya ərsəyə gətirib - FOTO

iPhone 17 kontakt.az saytında - iPhone 17 vs iPhone 16 – hansı daha yaxşıdır?

Son xəbərlər

Maştağa qəsəbəsinin bəzi yerlərində işıq olmayacaq

Bu gün, 14:15

Antalyada Azərbaycan Mədəniyyət mərkəzlərinin hesabat iclası keçirilir

Bu gün, 14:09

İctimai iaşə sektoruna vergi güzəştləri olacaq, sadələşmiş vergi limitləri artırılacaq

Bu gün, 14:05

BDYPİ-dən sürücülərə çağırış: Yük avtomobillərinin idarə olunması maksimum diqqət və məsuliyyət tələb edir

Bu gün, 14:00

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:40

Tarixi qəbiristanlıq, Bitlis qalası, Botan vadisi və dadlı təamlar - Muş, Bitlis, Siirtdən REPORTAJ

Bu gün, 13:07

Bakıda avtobus yola qəfil çıxan piyadanı vurdu

Bu gün, 12:48

AQTA: 4 min 748 heyvan kəsimi və ət satışı mağazasında monitorinq keçirilib

Bu gün, 12:23

Siyəzəndə yeni doğulan körpə ölüb

Bu gün, 12:06

Sosial şəbəkələrdə saxta onlayn xarici dil kursu təşkil edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:05

DYP-dən Zəfər Günü ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət

Bu gün, 11:52

Birmarket ticarətçilərlə birgə ölkədə biznesi irəli aparır - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:28

Qazaxıstanın gənc geoloqları Balaxanıdakı neft mədənləri ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 11:24

Bahar Muradova: Azərbaycanda uşaqların hüquq və mənafelərinin qorunması istiqamətində tədbirlər gücləndirilir

Bu gün, 11:00

5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq

Bu gün, 11:00

Bakı Metropolitenindən növbəti yenilik - 964 Əlaqə mərkəzi istifadəyə verildi

Bu gün, 10:42

Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 10:40

DİN vətəndaşlara göstərdiyi elektron xidmətlərdə yeni mərhələyə keçid edir - VİDEO

Bu gün, 10:09

Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

Bu gün, 10:06

Sumqayıtda sursat aşkar edilib

Bu gün, 09:42
Bütün xəbərlər