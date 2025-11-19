 “Cambridge” lüğəti ilin sözünü açıqlayıb | 1news.az | Xəbərlər
“Cambridge” lüğəti ilin sözünü açıqlayıb

Qafar Ağayev09:56 - Bu gün
Cambridge” lüğəti 2025-ci ilin sözünü açıqlayıb

1news.az lüğətin saytına istinadən xəbər verir ki, ilin sözü kimi “parasocial” (parasosial) ifadəsi seçilib. Bu termin tanımadığımız məşhur bir şəxs, kitab, film və ya serial qəhrəmanı, həmçinin süni intellektlə insanlar arasında formalaşan əlaqəni təsvir etmək üçün istifadə olunur.

Cambridge Lüğətinin açıqlamasında bildirilib ki, bu sözə olan axtarışların artımı insanların sevimli məşhurlarla qurduğu bağları ifadəetmə tərzində dəyişiklik yarandığını göstərir.

Cambridge Universitetinin Eksperimental Sosial Psixologiya üzrə professoru Simone Şnal isə qeyd edib ki, parasosial münasibətlər “fani kultunu, şöhrət anlayışını və süni intellektlə adi insanların onlayn ünsiyyət formasını yenidən müəyyənləşdirir”.

Bundan başqa, Lüğət bu il süni intellektlə bağlı yeni ifadələri də bazaya əlavə edib. Onların arasında sosial şəbəkələrdə yayılan mənasız süni intellekt təsvir və videolarını ifadə edən “slop”, eləcə də hər hansı görüntünü sürətlə yayılan memə çevirmə prosesini bildirən “memeify” terminləri də yer alır.

