XalqKart-la Qatar Airways aviabiletləri alışında 10% keşbek qazanın
Xalq Bank Qatar Airways ilə davam edən endirim kampaniyasını daha da genişləndirərək müştərilər üçün əlavə üstünlüklər təqdim edir.
Belə ki, XalqKart Petrol və XalqKart Cashback sahibləri 31.03.2026-cı il tarixinədək Qatar Airways-dən bütün istiqamətlərdə istənilən aviabilet alışı zamanı 10% keşbek və ya petrol bonusu qazanacaqlar. Kampaniya barədə daha ətraflı məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz: https://www.xalqbank.az/az/ferdi/kampaniyalar/xalqkart-la-qatar-airways-aviabiletleri-alisinda-10-kesbek-qazanin-az
Müxtəlif loyallıq imkanlarına malik XalqKart kartının hazırda onlayn və pulsuz sifarişi mümkündür.
Bundan əlavə, eyni tarixədək Xalq Bankın istənilən ödəniş kartı ilə seçilmiş istiqamətlər üzrə Qatar Airways aviabiletləri 5%-dək endirimlə təqdim olunur. Endirimdən yararlanmaq üçün müştərilər https://www.qatarairways.com/en-az/offers/cug/xalq-bank.html səhifəsinə daxil olaraq uçuş istiqamətlərini seçərək müvafiq endirimlə tanış ola və ödənişi Xalq Bank kartı ilə apara bilərlər. QRXALQ25 promokodu səhifəyə avtomatik bərkidilmişdir.
Hər iki kampaniya 31.03.2026-cı il tarixədək davam edəcək. Endirimlə əldə edilmiş aviabiletlərin səyahət dövrü isə 31.05.2026-cı il tarixədəkdir. https://www.xalqbank.az/az/ferdi/kampaniyalar/xalq-bank-ve-qatar-airways-emekdasligi-musterilere-xususi-fursetler-teqdim-edir-az
Xalq Bankın məhsul və xidmətləri barədə məlumatları Bankın filial şəbəkəsindən, https://www.xalqbank.az// rəsmi internet səhifəsindən, 138 Çağrı mərkəzindən, həmçinin müxtəlif sosial şəbəkə səhifələrindən əldə etmək olar.
Reklam hüququnda