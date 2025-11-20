 “Caspian International”ın vəzifəli şəxslərinin pulunu oğurladığı həkim Aytən Səfərova imiş | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Caspian International”ın vəzifəli şəxslərinin pulunu oğurladığı həkim Aytən Səfərova imiş

14:05 - Bu gün
“Caspian International”ın vəzifəli şəxslərinin pulunu oğurladığı həkim Aytən Səfərova imiş

“Caspian International” Hospitalın bir qrup vəzifəli şəxsinin həkimlərdən birinin bank hesabına köçürülmüş vəsaiti oğurlaması barədə məlumat yayılmışdı.

1news.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, xəstəxananın vəzifəli şəxsləri işdən çıxmış həkimin əmək haqqısının köçürüldüyü bank kartını ondan xəbərsiz bloklatdıraraq yenisini sifariş ediblər. Daha sonra həmin yeni kart vasitəsilə həkimin hesabındakı 11 min manat məbləğində pulu ələ keçiriblər.

Əldə etdiyimiz məlumata görə, kartından pul oğurlanan şəxs tanınmış mama-ginekoloq Aytən Səfərovadır. Aytən Səfərova “Caspian International” Hospitaldakı işindən ötən ilin dekabr ayında ayrılıb. Aytən Səfərova işdən ayrıldıqdan sonra onun kartına 11 min manat köçürülüb. Bir müddət sonra Aytən Səfərova kartında olan vəsaiti nağdlaşdırmaq istəyib. Lakin məlum olub ki, onun kart hesabı bloklanıb. Sifariş verilən yeni kartdan ona məxsus vəsait nağdalaşdırılıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, hadisə üzrə araşdırma aparılır.

Paylaş:
59

Aktual

Rəsmi

Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Cəmiyyət

Elvin Hacıyev: Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarında defis işarəsi tətbiq olunmayacaq

Mədəniyyət

“Nəriman bəy təxminən 40 gündür ki, xəstəxanadadır” - Xalq şairinin vəziyyəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Cəmiyyət

Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olmasını I oxunuşda qəbul edib

Əli Məsimli: Üç və daha çox uşağı olan analara da erkən pensiya hüququ verilsin

Deputatdan təklif: Yığım potensialının artırılması ilə bağlı işlər görülsün

Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir - VİDEO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Suraxanıda üzərindən 10 kiloqram marixuana aşkarlanan narkokuryer saxlanılıb - VİDEO

Sabunçu və Nəsimi rayonlarında nəqliyyat vasitələri qaçıran 2 şəxs saxlanılıb

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir”

Son xəbərlər

Bakıda doqquzmərtəbəli binalarda quraşdırılacaq liftlərin sayı artırılacaq - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:01

Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olmasını I oxunuşda qəbul edib

Bu gün, 16:58

Əli Məsimli: Üç və daha çox uşağı olan analara da erkən pensiya hüququ verilsin

Bu gün, 16:31

Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Bu gün, 16:24

Deputatdan təklif: Yığım potensialının artırılması ilə bağlı işlər görülsün

Bu gün, 16:21

Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir - VİDEO

Bu gün, 16:04

Nazir: DSMF-nin 2026-cı il üçün gəlirləri 8 milyard 323 milyon manat nəzərdə tutulur

Bu gün, 15:57

Dünyanın idman elitası Azərbaycanda bir araya gələcək: SportAccord Convention 2026 üçün qeydiyyat açıq elan edilir

Bu gün, 15:48

Elvin Hacıyev: Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarında defis işarəsi tətbiq olunmayacaq

Bu gün, 15:32

PUA ilə İrandan ölkəyə külli miqdarda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:28

Ədliyyə Akademiyasında vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi başlayıb

Bu gün, 15:01

“Nəriman bəy təxminən 40 gündür ki, xəstəxanadadır” - Xalq şairinin vəziyyəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 14:45

Bakının bu hissəsində təmirə görə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:27

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:11

“Caspian International”ın vəzifəli şəxslərinin pulunu oğurladığı həkim Aytən Səfərova imiş

Bu gün, 14:05

Növbəti köç karvanı Hadrut qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 14:03

Yerusəlimdə Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın iclası keçiriləcək

Bu gün, 13:49

Deputat: Bəzi qüvvələr 2026-cı ilin büdcə layihəsini gözdən salmağa çalışır

Bu gün, 12:53

Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:50

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 12:46
Bütün xəbərlər