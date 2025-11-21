TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!
“TESS” çayı çoxsaylı hədiyyələrlə “Zövqünüzə uyğun hədiyyələri seçin” adlı lotereya və bonus proqramını davam etdirir.
Hər ay unikal çay sevərləri arasında 10 hədiyyə oynanılır:
Apple iPhone 16 smartfonu, Kontakt Home hədiyyə kartları (200 AZN dəyərində), səyahət hədiyyə kartları (200 AZN dəyərində) və fitnes klubuna abunəliklər.
Qaliblər tam təsadüfi seçim yolu ilə müəyyən olunacaq, lakin kampaniyada iştirak edən hər kəs avtomatik olaraq TESS Klubunun üzvü olur. Hər qeydiyyatdan keçmiş qəbz sizə ballar qazandırır və bu balları kampaniya müddətində hədiyyələrə dəyişmək mümkündür. Beləliklə, hər yeni alışla qazanmaq şansınız artır.
Növbəti uduşlar 18 dekabr 2025 və 15 yanvar 2026 tarixlərində keçiriləcək. Bu mərhələlərdə TESS çayı alıb qəbzlərini müvafiq dövrlərdə www.tess-club.az saytda qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar iştirak edəcək.
İştirak şərtlərinin tam mətni www.tess-club.az saytında dərc olunub. Bütün suallar üçün Whatsapp dəstək xətti: +994 99 820 68 20
“TESS” çay brendinin lotereyası çərçivəsində 19 noyabr tarixində, 08 oktyabr – 04 noyabr 2025 dövründə www.tess-club.az saytında qəbzlərini qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar arasında üçüncü tiraj keçirilib.
Tirajın nəticələrinə əsasən 10 qalib müəyyən olunub:
Apple iPhone 16 smartfonu
Leyla Dünyamaliyeva (Qəbzin ID nömrəsi 7xxxoswCBVSK)
200 AZN dəyərində Kontakt Home hədiyyə kartı
1. Beytulla Velimetov (İD номер чека 2FSc7Vq954b7)
2. Cingiz Əliyev (İD номер чека AeVUPibLCX83)
3. Azər Şirinov (İD номер чека FDumT4zLAHHS)
200 AZN-lik səyahət hədiyyə kartı
1. Nubar Murtuzayeva (İD номер чека CvjLFvkDYNc6)
2. Xəyalə Axundova (İD номер чека GDwEDdkLruLD)
3. Ramila Ramzi (İD номер чека CZpvQmkvfuca)
1 aylıq fitness klub abunəliyi
1. Nilufər Məmmədrzayeva (İD номер чека GL3SxH5FcEqZ)
2. Ziya Əsgərov (İD номер чека HHP3xh4vC4qa)
3. Şəbnəm Huseynova (İD номер чека 4GSQouXxfvkA)
TESS Kluba qoşulun və hədiyyələr qazanın!
Reklam hüququnda