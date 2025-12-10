 ABB bu dəfə səhiyyə sektorunu araşdırdı! | 1news.az | Xəbərlər
ABB bu dəfə səhiyyə sektorunu araşdırdı!

11:45 - Bu gün
ABB bu dəfə səhiyyə sektorunu araşdırdı!

ABB daha bir araşdırma-hesabatını ictimaiyyətlə bölüşüb.

Bankın hazırladığı yeni hesabat səhiyyə sektoruna həsr edilib.

Hazırda dünya sürətlə artan xroniki və yoluxucu xəstəliklər, demoqrafik yaşlanma, institusional resursların məhdudluğu kimi ciddi çağırışlarla üz-üzədir. Ürək-damar xəstəlikləri, xərçəng və diabet kimi qeyri-yoluxucu xəstəliklərin genişlənməsi, peyvənd təminatındakı fasilələr və antimikrob müqavimətinin yüksəlməsi ölkələrin səhiyyə sistemlərinin dayanıqlılığını zəiflədir.

2050-ci ilə qədər bütün dünyada yaşı 60-dan çox olan əhali sayının 2 milyardı keçəcəyi gözlənilir. Bu da uzunmüddətli tibbi xidmətlərə və inkişaf etmiş diaqnostik imkanlara tələbatı kəskin artıracaq. Bu baxımdan Azərbaycanın səhiyyə sektorundakı vəziyyətin təhlili də çox aktualdır.

ABB-nin təqdim etdiyi hesabatda ölkəmizin demoqrafik göstəriciləri, səhiyyə xərcləri, insanların ömür müddəti, xəstəliklərdən ölüm səbəbləri, xəstə vətəndaşların sayı, müalicə-profilaktika xidmətləri və s. ilə bağlı detallı məlumatlar, sektorda aparılan islahatları dəstəkləyən təkliflər var.

Maraqlı tərəflər üçün faydalı olan bu cür araşdırma-hesabatların hazırlanması bir çox xarici bankların geniş istifadə etdiyi təcrübədir. Azərbaycanda bu təcrübəni ilk dəfə məhz ABB tətbiq edib. Bankın mütəmadi olaraq müxtəlif sahələr üzrə yaydığı araşdırma hesabatlarla buradan tanış ola bilərsiniz.

ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə məlumatları Bankın filial və şöbələrindən, https://abb-bank.az/ rəsmi internet səhifəsindən və ya 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin sosial şəbəkələrdəki korporativ səhifələrindən əldə etmək olar.

Reklam hüququnda

